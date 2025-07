Milan, accordo storico: la firma è ufficiale

Il club rossonero ha annunciato di aver raggiunto un’intesa molto importante per il proprio futuro: ecco i dettagli.

Senza Champions League e senza altre competizioni europee, il Milan si ritroverà nel bilancio 2025/2026 senza premi UEFA e con meno incassi derivanti dalla vendita dei biglietti. E probabilmente senza dei bonus previsti dagli accordi con alcuni sponsor.

Diventa fondamentale riuscire a tenere i conti in ordine sia tramite delle buone operazioni di calciomercato in uscita sia attraverso nuovi accordi commerciali in grado di aumentare il fatturato. Recentemente, il 20 giugno per l’esattezza, il club rossonero ha annunciato una collaborazione con la Repubblica Democratica del Congo attraverso il suo Ministero del Turismo, diventato Premium Partner e Official Tourism Destination Partner. Secondo alcune indiscrezioni questa partnership porterà 14 milioni di euro nelle casse societarie.

Milan, nuova intesa per il centro sportivo Milanello: l’annuncio

Oggi il Milan ha comunicato ufficialmente anche un nuovo accordo con Clivet, che diventa Official Climate Partner e anche primo storico Naming Rights Partner di Milanello. A partire dal 7 luglio il centro di allenamento rossonero prenderà il seguente nome “Centro Sportivo Milanello powered by Clivet“.

Clivet diventerà pure Sleeve Partner dei Training Kit di AC Milan, con il proprio logo presente sulle maniche dell’abbigliamento ufficiale d’allenamento indossato dalla Prima Squadra maschile, Prima Squadra femminile, Milan Futuro e Primavera maschile.

Con questa partnership il club va a colmare un vuoto importante, dato che altre società hanno da tempo accordi per i naming rights dei centri sportivi e anche sponsor sulle maniche delle divise dell’allenamento. Anzi, stupisce un po’ che ci sia stato un ritardo nell’arrivare a firmare questo tipo di partnership.

Al momento, non si sa quanti soldi incasserà il Milan grazie all’intesa firmata con Clivet, partner del club già dal 2021. Ora la partnership è stata rafforzata e sicuramente porterà più soldi nelle casse societarie. L’Inter per i naming rights del suo centro sportivo ricava circa 3 milioni di euro da BPER. Vedremo se salteranno fuori anche le cifre inerenti il contratto firmato dal Milan.

Essere fuori dalla Champions League non aiuta la ricerca di sponsor, soprattutto di sponsor pronti a investire cifre particolarmente onerose, però il club rossonero è riuscito a stipulare un nuovo accordo con un partner con il quale già collaborava. Presto dovremmo scoprire ulteriori dettagli.