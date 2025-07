Milan, nuova idea per sostituire Theo: altro colpo in Belgio

Ormai prossima la cessione del nazionale francese in Arabia Saudita: spunta un altro nome per rimpiazzarlo.

Nei prossimi giorni si dovrebbe concretizzare il trasferimento di Theo Hernandez all’Al Hilal. Le parti hanno raggiunto un accordo da tempo e si attendeva il rientro della squadra dal Mondiale per Club per chiudere definitivamente l’affare. Salvo colpi di scena, il giocatore volerà in Arabia Saudita a breve.

Il Milan incasserà circa 30 milioni di euro, bonus compresi, mentre l’ex Real Madrid firmerà un contratto triennale da circa 20 milioni di euro netti annui. Dopo aver rifiutato la prima offerta, il nazionale francese ha cambiato idea e ha detto sì alla prospettiva di giocare nella Saudi Pro League. Sarà allenato da Simone Inzaghi, tecnico rivale in tanti derby disputati contro l’Inter in questi anni.

Theo Hernandez all’Al Hilal: il Milan chi compra?

Una volta venduto Theo Hernandez, bisognerà capire chi lo sostituirà. L’ipotesi Maxim De Cuyper è sfumata, dato che il terzino sinistro belga è diventato ufficialmente un nuovo calciatore del Brighton. Accordo da 20 milioni di euro più bonus tra la società inglese e il Club Bruges, con il quale il Milan sta ancora negoziando l’acquisto del centrocampista Ardon Jashari.

Ma la dirigenza rossonera continua a guardare in Belgio anche per rimpiazzare Theo. Infatti, il giornalista Matteo Moretto sul canale YouTube del collega Fabrizio Romano ha rivelato che nella lista di Igli Tare c’è anche Archie Brown. Si tratta di un nome nuovo, dato che mai prima d’ora era stato accostato al Milan.

Brown è un inglese classe 2002 che milita nel Gent dall’estate 2002, quando fu acquistato per 4 milioni di euro dagli svizzeri del Losanna. In Svizzera ci era finito nel 2021, a parametro zero, proveniente dal Derby County. Ha un contratto in scadenza a giugno 2027.

Nel Gent ha mostrato buone qualità, è un calciatore che sembra avere ottime prospettive future. Da capire se il Milan deciderà di affondare su di lui, intanto lo sta prendendo in considerazione per rimpiazzare Hernandez. In Italia il suo nome era stato accostato anche alla Lazio e al Torino.

Prezzo? Probabilmente il Gent chiederà circa 15 milioni di euro per vendere il suo gioiello, autore di 3 gol e 6 assist nelle 46 presenze dell’ultima stagione. Non rimane che attendere per vedere se Tare sferrerà l’assalto al terzino inglese.