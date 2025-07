Il Milan pensa già al 2026: colpo a zero in Serie A in arrivo

Un calciatore in scadenza l’anno prossimo è finito nel mirino del club rossonero: sarebbe un ottimo rinforzo per la squadra.

Il Milan ha tante operazioni da fare in questo periodo, tra entrate e uscite Igli Tare e Geoffrey Moncada sono impegnatissimi su più fronti. C’è una squadra da rinforzare in ogni reparto, dunque i dialoghi sono aperti con più club e agenti.

In difesa devono arrivare certamente un terzino destro e un terzino sinistro, mentre l’ingaggio di un centrale difensivo dipenderà dalla cessione di uno di quelli attualmente in organico. Com’è noto, il Como ha formulato un’offerta importante per Malick Thiaw: la società rossonera l’ha accettata, è il difensore tedesco a non essere convinto del trasferimento nella squadra allenata da Cesc Fabregas. Preferirebbe tornare in Bundesliga.

Milan, nuovo difensore dalla Serie A?

Sembrava essere Fikayo Tomori il centrale da “sacrificare” in questa sessione estiva del calciomercato, però per l’ex Chelsea non sono arrivate proposte da 25 milioni di euro. Questo è il prezzo fissato dal Milan, che non intende fare sconti. L’offerta è arrivata per Thiaw, ma non è escluso che l’ex Schalke 04 alla fine rimanga alla corte di Massimiliano Allegri.

Senza cessioni, il pacchetto dei centrali rimarrà quello attuale. Rinviato un nuovo acquisto al 2026, quando ovviamente si guarderanno anche le eventuali occasioni low cost o a parametro zero. Ad esempio, uno dei difensori in scadenza a giugno 2026 è Jhon Lucumì del Bologna. Il 27enne colombiano ha fatto bene con la maglia rossoblu, che indossa dall’estate 2022, quando arrivò in Emilia-Romagna dal Genk per circa 9 milioni di euro.

C’è una clausola di risoluzione da 28 milioni di euro esercitabile fino al 10 luglio, però finora nessuna società ha deciso di fare un simile investimento. Il Bologna sta pensando di provare a rinnovare il contratto di Lucumì, ovviamente attirato dalle richieste di alcune squadre. Si sono fatte avanti Roma, Juventus e Aston Villa.

Il contratto del nazionale colombiano prevede un’opzione a favore del Bologna per il prolungamento fino a giugno 2027, ma serve l’ok del giocatore per finalizzare l’operazione. Senza il suo consenso, la dirigenza rossoblu non può estendere l’accordo in essere.

Se non dovesse esserci il rinnovo, Lucumì potrebbe partire a parametro zero nel 2026. Uno scenario che il Bologna vuole scongiurare. Proverà a raggiungere un’intesa con il calciatore, altrimenti dovrà valutare le offerte di altre squadre. Il Milan è in agguato, osserva la situazione, anche se oggi sono altre le società con più chance di assicurarsi il difensore.