No al prestito, il Milan vuole mandarlo via a titolo definitivo

L’addio è ormai certo. Non rientra più nei piani del Milan: Massimiliano Allegri e Igli Tare lo hanno messo alla porta

Domani inizierà ufficialmente la nuova stagione del Milan. Sarà presentato Massimiliano Allegri alla stampa e al centro sportivo di Milanello ci saranno i primi allenamenti. Alle 18.00 così a Carnago sarà possibile assistere al lavoro della squadra del tecnico livornese.

Non mancheranno gli assenti: di certo non ci sarà Luka Modric (non ha ancora svolto le visite mediche e non è dunque ufficialmente un giocatore del Milan) e nemmeno Santiago Gimenez. Non saranno, però, gli unici out. Ci sono poi altri calciatori, infatti, che lo saranno, di fatto, per scelta tecnica.

Il Milan, ad esempio, ha evitato di far arrivare Theo Hernandez a Milanello, visto che ad ore sarà ufficialmente un nuovo giocatore dell’Al Hilal. La squadra di Simone Inzaghi ha trovato un accordo sia col terzino che con il Diavolo, che andrà a guadagnare una trentina di milioni di euro.

Oltre al giocatore francese, non ci saranno Yacine Adli e Ismael Bennacer. In queste ultime ore la lente di ingrandimento è stata puntata sul centrocampista ex Bordeaux. Massimiliano Allegri lo ha messo alla porta e il suo arrivo a Milanello sarebbe previsto addirittura per il 14, giorno in cui si radunerà il Milan Futuro.

Milan, addio a titolo definitivo: Adli è stato messo alla porta

Il Milan si augura di riuscire a vendere il giocatore nei prossimi giorni, prima di vederlo attraversare i cancelli di Milanello. Era una speranza concreta, anche perché diverse squadre si sono fatte avanti. Adli, però, ha rispedito al mittente sia la proposta russa dello Spartak Mosca che quella qatariota.

Il giocatore preferirebbe restare in Europa, in Francia o magari in Italia. Serve però che qualcuna metta sul tavolo una proposta da almeno dieci milioni di euro che accontenti il Milan. Il Diavolo, infatti, non può cedere il francese in prestito, avendo un contratto in scadenza il 30 giugno 2026. L’avventura di Yacine Adli al Milan, dopo una buona stagione vissuta con la maglia della Fiorentina, è dunque da considerarsi conclusa. Non c’è più alcuna speranza: il sogno rossonero del francese stavolta è davvero finito. Igli Tare e Massimiliano Allegri sono stati più che chiari.