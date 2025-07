Ufficiale: ha firmato, nuovo ribaltone nel mercato del Milan

Il rinnovo di contratto è stato annunciato a sorpresa e questo rischia di cambiare il mercato del Milan, i dettagli

La stagione del Milan inizierà ufficialmente lunedì con il primo giorno di ritiro, ma Allegri e squadra sono già al lavoro a Milanello con i test medici e fisici prima di cominciare. Igli Tare, anche lui presente a Milanello per stare vicino all’allenatore e ai giocatori, continua a lavorare sul mercato alla ricerca dei profili giusti da mettere a disposizione del tecnico. Fino ad ora, il Milan ha preso soltanto Samuele Ricci, in attesa di Luka Modric, che arriverà verso fine mese per le visite mediche e la firma.

C’è ancora tantissimo lavoro da fare, in entrata e in uscita: il Milan deve comprare almeno due nuovi terzini titolari, un altro centrocampista, un difensore centrale e un nuovo attaccante. I profili sono stati individuati, ma il Milan si conferma anche con Tare molto lento nelle operazioni (pur di risparmiare il più possibile). Inoltre, dopo aver incassato già più di 100 milioni da Reijnders, Theo Hernandez e Kalulu – in attesa di novità da Thiaw, ceduto al Como -, la società è ancora alla ricerca di soldi ed è aperto a qualsiasi offerta.

Rinnovo a sorpresa, cambia il mercato del Milan

Il Milan ha ormai del tutto smantellato la squadra che vinse lo Scudetto nel 2022: un lavoro iniziato fin da subito dall’area sportiva post addio di Paolo Maldini e che ha dato i suoi frutti, cioè un ottavo posto in classifica e il totale fallimento di tutto il progetto. Ed è proseguito anche in questa sessione: Theo Hernandez andrà all’Al-Hilal, Florenzi non ha rinnovato il contratto, Tomori è sul mercato, Maignan era stato messo sul mercato (Allegri vuole convincerlo a restare) e la questione Leao è ancora apertissima.

L’attaccante portoghese è stato di recente accostato al Bayern Monaco, ma sembra essere un’ipotesi da scartare dopo le recenti dichiarazioni provenienti dalla Baviera. Resta ancora un’altra opzione: l’ex Sporting Lisbon e Lille è da tempo nel mirino del Barcellona, che ha visto clamorosamente sfumare il colpo Nico Williams. A grande sorpresa, l’esterno spagnolo ha deciso di rinnovare il contratto con l’Athletic Bilbao e la sua clausola rescissoria è aumentata, quindi è ormai un’opzione da escludere. Ecco quindi che, per la fascia sinistra d’attacco, potrebbe tornare di moda Leao. Il problema per i club è sempre lo stesso: il divario troppo ampio fra la valutazione che ne fanno i rossoneri e il massimo delle proposte.