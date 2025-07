Accordo raggiunto: firma Walker, colpo a sorpresa

Il terzino inglese ha firmato per una nuova squadra: ecco l’annuncio del trasferimento.

L’arrivo di Kyle Walker al Milan era stato accolto abbastanza positivamente, dato che si trattava di un giocatore di esperienza e ancora in buona condizione fisica. Le prime prestazioni di buon livello avevano fatto pensare a un colpo azzeccato da parte della dirigenza e a un riscatto molto probabile.

Tuttavia, poi le cose si sono evolute diversamente. Igli Tare, Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani hanno concordato di non procedere con l’acquisto a titolo definitivo del terzino inglese. Sarebbero serviti circa 5 milioni di euro per assicurarsi il cartellino, da aggiungere poi un contratto fino a giugno 2027 da circa 4 milioni di euro netti annui.

Un investimento considerato non necessario per un calciatore di 35 anni che è in una fase calante della carriera. Il Diavolo ha preferito fare una scelta diversa e comprerà un nuovo terzino destro.

Ex Milan, Walker ha una nuova squadra

Il Manchester City non ha portato Walker al Mondiale per Club, a conferma del fatto che non fosse completamente fuori dal progetto. L’idea era quella di trovare una soluzione nel più breve possibile ed è stata trovata.

Il terzino inglese ha firmato per il Burnley, che con il Manchester City ha concordato un prezzo che può arrivare fino a 5 milioni di sterline. Servono due condizioni: che Walker raggiunga il 70% delle presenze e che la squadra rimanga in Premier League, dopo la promozione dalla Championship conquistata nella scorsa stagione.

L’ex Tottenham cercherà di dare il proprio contributo alla permanenza del Burnley nel massimo campionato inglese. Ha firmato un contratto biennale, crede nel progetto e si aspetta un mercato di buon livello. L’ultima volta che la squadra è risalita in Premier League era il 2023 e poi è subito retrocessa, stavolta la dirigenza lavorerà per evitare lo stesso epilogo.

I Clarets hanno recentemente comprato in Serie A: per circa 15 milioni di euro si sono assicurati Loum Tchaouna della Lazio. Era trapelata anche la notizia inerente una richiesta per Warren Bondo, però il Milan non sembra intenzionato a cedere l’ex Monza. Salvo sorprese, il centrocampista francese rimarrà in maglia rossonera.

Walker l’ha indossata solo per 5 mesi e ora riparte da una squadra nella quale la sua esperienza sarà fondamentale per ottenere la salvezza. Avrà delle grandi responsabilità all’interno del gruppo allenato dall’ex calciatore Scott Parker.