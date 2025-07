Adesso è davvero finita, addio al Milan: è fatta

L’accordo è finalmente arrivato, il giocatore lascia il Milan definitivamente: è fatta, tutti i dettagli dell’accordo

Inizia oggi la stagione del Milan con il raduno. Massimiliano Allegri e la squadra si sono ritrovati già venerdì 4 luglio a Milanello per i primi test medici e fisici: il lavoro, insomma, è già iniziato, ma soltanto oggi alle 18:00 si partirà sul serio con il primo allenamento della stagione, come al solito, sul campo esterno del centro tecnico di Carnago. Alle ore 13:00, invece, è andata in scena la prima conferenza stampa di Allegri, che ha parlato dei piani presenti e futuri della società, di obiettivi e anche di mercato.

Igli Tare sta lavorando su più tavoli, in entrata e anche in uscita. A giugno la società ha ceduto Tijjani Reijnders al Manchester City per 55 milioni più bonus e ha trovato l’accordo anche per l’uscita di Theo Hernandez in Arabia Saudita, all’Al-Hilal di Simone Inzaghi: l’affare è fatto da tempo ma l’ufficialità non è ancora arrivata. Ma ormai ci siamo: manca pochissimo per l’addio totale e definitivo del terzino francese.

Fatta per la cessione, addio Milan: i dettagli

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, è ormai fatta per la cessione di Theo Hernandez all’Al-Hilal: l’accordo fra i due club è stato raggiunto da tempo, c’erano da risolvere alcuni cavilli burocratici fra il giocatore e gli arabi. E proprio in questi minuti è arrivato il via libera definitivo: il francese vestirà la maglia blu dell’Al-Hilal e seguirà le direttive di Simone Inzaghi, allenatore rivale cittadino solo fino a pochissime settimane fa.

Il Milan, scrive Gianluca Di Marzio, incasserà 25 milioni: per un giocatore in scadenza fra un anno, è certamente una buona cifra, ma resta il rimpianto. Soltanto un anno fa, il francese aveva una valutazione superiore ai 60 milioni: la pessima stagione e l’altrettanto pessima gestione del suo contratto da parte della società hanno contribuito in maniera sostanziale a questo deprezzamento. Dopo sei anni, il francese saluta i rossoneri, ai quali era legatissimo, tanto da spingere molto, anche pubblicamente, per un rinnovo e quindi una permanenza. Giorgio Furlani non ne ha voluto sapere: Theo Hernandez, in un modo o nell’altro, doveva andare via e così è andata. La storia d’amore, molto intesa, si conclude qua, con tante gioie ma anche tanto rammarico per un giocatore che poteva fare molto di più di ciò che poi ha fatto. Un potenziale inespresso che, a 27 anni, è costretto a lasciare il calcio che conta (per un’offerta economica onestamente irrinunciabile).