Allegri lo ha fatto fuori: tifosi sconvolti dall’annuncio

Massimiliano Allegri ha preso una decisione forte: niente Milan, i tifosi rossoneri stavolta non riescono a crederci

In questo momento il Milan è senza dubbio tra i club maggiormente attivi in sede di mercato. L’addio di Reijnders servirà a finanziare parte del mercato e, nel frattempo, si attende solo il comunicato ufficiale per l’addio di Theo Hernandez. Il terzino è virtualmente un nuovo giocatore dell’Al-Hilal e si unirà prossimamente al gruppo allenato da Simone Inzaghi.

Igli Tare avrà quindi un bel da fare e, in tal senso, ha già in parte ‘rimediato’ alla cessione del nazionale olandese che a Manchester già adorano. Perché investire 25 milioni di euro per un centrocampista giovane, di talento e soprattutto italiano come Samuele Ricci è un messaggio chiaro alle rivali. Il Milan c’è e intende accontentare in ogni modo Massimiliano Allegri, chiamato a undici anni dal suo addio a Milanello, a risollevare le sorti del ‘Diavolo’.

Al di là delle suggestioni riguardanti l’approdo di un altro grande attaccante che affianchi Gimenez nel corso della stagione, il tecnico di Livorno si è già reso protagonista di un gesto molto duro per quel che concerne un nuovo addio ai colori rossoneri: ecco di chi si tratta.

Milan, è addio: “Decisione forte di Allegri”

Sulle pagine della rosea il giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport’ Luca Bianchin ha fatto il punto su diverse situazioni in casa Milan, sempre per quanto concerne il calciomercato rossonero. A tal proposito pare proprio che Max Allegri abbia usato il pugno duro in particolar modo su un giocatore molto legato ai colori rossoneri: è stato già fatto fuori.

“Yacine Adli non rientra nei piani di Massimiliano Allegri per la stagione 2025/26 e addirittura dovrà allenarsi con il Milan Futuro, che preparerà la Serie D. Alcuni calciatori in uscita avranno un programma speciale, come Bennacer, Theo Hernandez, Vasquez e Adli. Gli ultimi due sono convocati per il 14 luglio”. Una mazzata bella e buona quella che Max ha rifilato al francese che, pur con caratteristiche evidentemente non congeniali al calcio del tecnico livornese, è comunque reduce da un’ottima stagione con la maglia della Fiorentina.

“È evidente come Allegri non apprezzi Adli ma la decisione di farlo allenare con il Milan Futuro è forte. A Firenze, prima di farsi male, era titolare”, ha sottolineato Bianchin. Secondo il giornalista c’è l’idea, in casa Milan, di cercargli una nuova sistemazione il prima possibile. Motivo per cui è stato convocato una settimana dopo rispetto ai compagni, per lunedì prossimo.

Nella sua ultima stagione ha collezionato comunque 35 presenze con 5 gol e 7 assist vincenti, tra campionato e coppe. Numeri insufficienti per il club di Commisso che pareva intenzionato a riscattarlo dai rossoneri. Ma anche per Allegri che lo ha ‘punito’ declassandolo al Milan Futuro.