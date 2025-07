Colpo di scena per il Milan: la risoluzione è UFFICIALE

Il calciomercato rossonero può registrare un clamoroso colpo di scena nei prossimi giorni: la rescissione è ufficiale

Inizia oggi la nuova stagione del Milan. In via ufficiale partirà tra poche ore il ritiro in quel di Milanello, con Massimiliano Allegri pronto ad accogliere i suoi ragazzi dopo i test preliminari effettuati nei giorni scorsi. Un Milan pronto a vivere una nuova – la seconda – era Allegri: il tecnico toscano è chiamato a risollevare un gruppo certamente deluso dall’ultima stagione.

Niente coppe europee, il Milan avrà solo il campionato per mettersi in mostra e coltivare il sogno di cucirsi in petto la tanto bramata seconda stella. Milan-Cremonese il primo grosso appuntamento, l’esordio in Serie A contro i grigiorossi per cominciare al meglio davanti ai propri tifosi l’annata del riscatto. Un riscatto che arriverà necessariamente dall’attuale sessione di calciomercato, uno step fondamentale da compiere da qui alle prossime settimane. Igli Tare sta scandagliando il mercato alla ricerca delle occasioni più allettanti. Dopo Luka Modric il ‘Diavolo’ sta provando a sondare il terreno per la firma di un grande centravanti che, come riferito dallo stesso ds albanese, possa alternarsi con Santi Gimenez durante l’annata.

I nomi sono i soliti, il sogno si chiama sempre Dusan Vlahovic che vive una situazione complicata nella Torino bianconera. Dopo aver ceduto in via ufficiale Tijjani Reijnders per 70 milioni (55 + 15 di bonus) e aver praticamente ultimato la partenza di Theo Hernandez in direzione Al-Hilal, adesso i rossoneri devono necessariamente provare a cogliere le occasioni

Nel frattempo è arrivato Samuele Ricci a potenziare una mediana che necessitava, secondo i dettami di Allegri, maggiore fisicità in mezzo al campo. Da una manciata di ore si sta parlando – e tanto – di difesa. E proprio nel reparto arretrato rossonero potrebbe arrivare un colpo a zero che nessuno si sarebbe aspettato di registrare.

Milan, colpo a zero: ha appena rescisso

I colpi low cost sono sempre stati la specialità di Igli Tare che, adesso, potrebbe guardare ad una vecchia conoscenza del calcio italiano. Un jolly per la retroguardia del ‘Diavolo’ che Allegri apprezzerebbe parecchio e che rischierebbe di cambiare le gerarchie per la stagione che sta per cominciare.

Solo poche ore fa, attraverso un comunicato sui propri canali, l’Arsenal ha ufficializzato la rescissione del contratto di Takehiro Tomiyasu, nazionale giapponese che non rientrava più nei piani di Mikel Arteta. Un addio forzato anche dalle condizioni atletiche del difensore che negli ultimi anni ha fatto fatica a giocare con continuità: 84 presenze complessive ma soltanto una nella passata stagione.

Il club londinese e l’entourage del classe ’98 hanno quindi deciso di venirsi incontro e salutarsi, a quattro anni esatti dal suo sbarco all’Arsenal. I ‘Gunners’ nell’estate 2021 lo strapparono al Bologna per 18,5 milioni di euro. Adesso, con le condizioni fisiche da valutare, può essere un grande affare a zero visto che può essere schierato tanto da terzino destro quanto da centrale. Staremo a vedere se la suggestione Tomiyasu prenderà corpo in casa Milan.