Doppio addio in difesa: il Milan vuole chiudere, tesoretto in arrivo

Il Milan prepara due addii in difesa in vista della prossime settimane con i rossoneri intenzionati a fare cassa per sistemare la rosa ed il proprio bilancio.

Sono due i calciatori del Milan che sembrano essere destinati a salutare i rossoneri in vista dell’estate per quello che riguarda la difesa. Massimiliano Allegri ha le idee ben chiare per quello che riguarda le operazioni necessarie al miglioramento della rosa ed è sempre in contatto in Igli Tare.

Ci sono diversi nomi accostati al Milan per quello che riguarda il mercato estivo con i rossoneri che sono pronti a rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Prima di acquistare sarà necessario chiudere delle cessioni che permetteranno al club di investire e portare a Milanello quei calciatori chiesti espressamente dal tecnico livornese. In queste ore la dirigenza è al lavoro per cercare una sistemazione a chi non sembra rientrare nei piani della squadra.

Calciomercato Milan, se ne vanno in due in difesa: ok di Allegri

Malick Thiaw e Emerson Royal non rientrano nei piani di Massimiliano Allegri che ha già dato l’ok alla partenza di entrambi. Il giovane tedesco è stato uno dei primi a tornare in ritiro per le visite mediche ma il suo destino appare segnato. Per Emerson Royal si parla di una cessione in prestito.

Il Como sta provando ad insistere per assicurarsi il cartellino di Malick Thiaw. L’accordo con il Milan è stato trovato da tempo sulla base di 25 milioni di euro con il tedesco che non è una priorità di Allegri per quello che riguarda la propria retroguardia. L’ex Schalke 04 non è però convinto del trasferimento in riva al lago ed attende nuove proposte magari dalla Premier League o dalla Bundesliga.

Il Newcastle rappresenta al momento la possibilità più percorribile ma i Magpies non sembrano intenzionati a mettere sul piatto la stessa cifra del Como ma i rossoneri non hanno intenzione di fare sconti per il cartellino. Nei prossimi giorni ci saranno contatti tra i club per provare a trovare un accordo definitivo per la cessione di Thiaw.

Verso la cessione in prestito Emerson Royal con il terzino brasiliano che non farà parte della rosa del Milan in vista del 2025/2026. L’ex Tottenham è destinato al ritorno al Betis che avrebbe già l’accordo con il calciatore per sistemare la propria fascia destra. Resta da capire se l’affare si chiuderà in prestito secco o in prestito con diritto di riscatto.