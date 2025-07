Milan, nuovo bomber dalla Germania: pronti 35 milioni

Il club rossonero potrebbe pescare in Bundesliga un nuovo centravanti: ecco le ultime notizie di mercato.

Salvo colpi di scena, Santiago Gimenez continuerà a vestire la maglia del Milan. Dopo l’investimento da circa 35 milioni di euro (bonus compresi) fatto nel gennaio scorso, sembra esserci l’intenzione di dargli fiducia. Al tempo stesso, però, c’è anche l’obiettivo di acquistare una valida alternativa.

Tammy Abraham e Luka Jovic non sono stati confermati, Francesco Camarda è volato a Lecce per una nuova esperienza. Oggi l’unico centravanti a disposizione di Massimiliano Allegri è Lorenzo Colombo, rientrato dal prestito all’Empoli e destinato a ripartire. Igli Tare è al lavoro per cercare di accontentare le richieste dell’allenatore.

Dalla Bundesliga un nuovo goleador per il Milan

In queste settimane sono trapelati diversi nomi per il ruolo. Stamattina La Gazzetta dello Sport ne ha fatto uno nuovo.

Si tratta di Victor Boniface del Bayer Leverkusen. Piace, è uno dei preferiti della lista e c’è già stato un sondaggio esplorativo. È una prima punta forte fisicamente, ben messa anche sul lato tecnico, sa tenere palla e far salire la squadra. Gioca in Germania dal 2023, quando le Asprine lo comprarono dall’Union Saint Gilloise per circa 22,5 milioni di euro.

Nella prima stagione ha totalizzato 21 gol e 10 assist in 34 presenze, mentre nella seconda si è fermato a 11 reti e 2 assist in 27 partite. Alcuni problemi fisici hanno un po’ condizionato il nazionale nigeriano classe 2000. Prezzo? A gennaio, quando l’Al Nassr si era fatto avanti e poi ha ripiegato su Jhon Duran (allora all’Aston Villa) si parlava di 50-60 milioni di euro.

La Gazzetta dello Sport scrive che la valutazione è calata e che potrebbe essere imbastita una trattativa per una cifra compresa tra i 30 e i 40 milioni di euro. Ancora non è partito l’assalto di Tare, vedremo se nei prossimi giorni ci sarà il primo tentativo concreto di portare Boniface al Milan.

Il direttore sportivo rossonero aveva messo nel mirino un altro calciatore del Bayer Leverkusen, però finito in standby. Ci riferiamo a Granit Xhaka, il quale aveva detto sì al trasferimento a Milano. Dal Milan c’era la disponibilità a investire circa 10 milioni di euro per il centrocampista svizzero che a settembre compirà 33 anni. Dal club tedesco non è arrivato il via libera, sia perché l’offerta non era ritenuta sufficiente sia perché l’orientamento sarebbe quello di tenere l’ex Arsenal.