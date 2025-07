Ora è ufficiale: l’ex Inter è del Milan, tutto confermato

Dall’Inter al Milan, adesso è confermato: Allegri ha deciso di portarlo in rossonero. Tutti i dettagli

L’era Allegri 2.0 è iniziata. Oggi il nuovo allenatore rossonero è stato presentato in conferenza stampa e oggi, alle 18:00, ci sarà il primo allenamento sul campo esterno di Milanello. Il tecnico livornese ha avuto la possibilità di parlare di tanti argomenti, anche di mercato. Con lui ci sarà una rivoluzione della rosa dal punto di vista delle caratteristiche tecniche. Si passerà ad una proposta di gioco diversa, certamente poco brillante (considerando il trascorso di Allegri). A centrocampo, la società ha già inserito due tasselli importanti: Luka Modric, che arriverà a fine luglio a costo zero, e Samuele Ricci, preso dal Torino per 22 milioni.

Il centrocampo sarà completato con, molto probabilmente, Ardon Jashari del Club Bruges, per il quale la società si è spinta fino ad offrire 35 milioni fra parte fissa più bonus. Ma il Milan è nettamente in ritardo: c’è ancora tanto lavoro da fare, a partire dalla difesa e per finire all’attacco, e il tempo intanto stringe. Intanto, per quanto riguarda Allegri è stato definito in maniera completa quello che sarà il suo staff, fra conferme e novità.

Ecco lo staff di Allegri, c’è anche un ex Inter

Il vice allenatore di Allegri sarà ancora Marco Landucci come durante la sua ultima esperienza alla Juventus. Niente da fare per Tassotti, che resterà quindi al Milan Futuro insieme a Massimo Oddo (qualcuno aveva ipotizzato un suo ritorno in prima squadra con Allegri). La grande novità è Bernardo Corradi, l’ex attaccante di Inter e Lazio, che è stato inserito nello staff con il ruolo di collaboratore tecnico.

Ecco, di seguito, lo staff di Allegri al completo con i ruoli:

Marco Landucci: vice Allenatore di Allegri

vice Allenatore di Allegri Simone Folletti : Responsabile preparatori atletici

: Responsabile preparatori atletici Aldo Dolcetti : collaboratore tecnico

: collaboratore tecnico Maurizio Trombetta : collaboratore tecnico

: collaboratore tecnico Francesco Magnanelli : collaboratore tecnico

: collaboratore tecnico Bernardo Corradi : collaboratore tecnico

: collaboratore tecnico Claudio Filippi : responsabile preparatore portiere

: responsabile preparatore portiere Daniele Borri : preparatore portieri

: preparatore portieri Roberto Bosco : osservatore

: osservatore Emilio Doveri: osservatore

Confermato quindi l’arrivo di Corradi, che ha lasciato il suo incarico da allenatore federale delle giovanili della Nazionale per iniziare questa nuova avventura. L’ex attaccante inizierà così la sua carriera da tecnico al di fuori di Coverciano e questa è per lui una opportunità davvero importante. Presente anche Magnanelli, ex centrocampista del Sassuolo, come collaboratore tecnico come alla Juventus.