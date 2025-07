Ribaltone Sottil, colpo di scena sul futuro dell’esterno

Dopo l’esperienza a Milano, ecco cosa potrebbe riservare il futuro all’estero italiano: le ultime notizie.

Riccardo Sottil ha fatto parte dei calciatori che sono approdati al Milan durante l’ultima sessione invernale del calciomercato. Operazione in prestito con diritto di riscatto, soluzione ideale per valutare un giocatore senza avere alcun obbligo di acquisto.

Purtroppo, l’esterno classe 1996 non ha avuto tanto spazio e non ha così potuto dimostrare il suo valore. Sembra che Sergio Conceicao non riponesse particolare fiducia in lui. Con la maglia rossonera ha messo insieme 8 presenze, un totale di solo 141 minuti in campo. Non ha sorpreso la decisione del club di non esercitare il diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro.

Ex Milan, Sottil resta alla Fiorentina o cambia squadra?

Sottil ha fatto rientro alla Fiorentina dopo il prestito al Milan e ora si tratta di capire quale sarà il suo futuro. In Serie A non mancano società interessate al giocatore, sotto contratto con il club toscano fino a giugno 2027.

Non si può escludere una permanenza a Firenze, dove il nuovo allenatore sarà Stefano Pioli. Quest’ultimo sembra avere l’intenzione di giocare con il modulo 3-5-2 e di testare anche Sottil come esterno di centrocampo. Durante la preparazione estiva il tecnico emiliano osserverà con attenzione il rendimento del calciatore e poi deciderà se confermarlo oppure dare l’ok alla cessione.

Proprio Pioli lo aveva fatto esordire in Serie A con la maglia della Fiorentina: era il 19 settembre 2018 e i viola giocavano sul campo della Sampdoria. Sottil subentrò a Federico Chiesa negli ultimi 10 minuti della partita terminata 1-1. Con la squadra toscana ha totalizzato 138 presenze, 15 gol e 15 assist.

Certamente sperava che la sua esperienza al Milan andasse meglio, di avere maggiori opportunità, non è stato così. Comunque non avrà problemi a trovare una nuova sistemazione, se alla Fiorentina dovessero decidere di non confermarlo dopo un periodo di “prova”. In queste settimane si è parlato dell’interesse del Torino, anche altre società della Serie A si faranno avanti. Un esterno come Sottil può fare comodo a diversi allenatori del massimo campionato italiano. Il prezzo del cartellino si aggira sempre sui 9-10 milioni di euro. Da non escludere un nuovo prestito con diritto oppure obbligo di riscatto.