Svolta Javi Guerra, incontro decisivo: l’offerta del Milan

Matteo Moretto ha fornito gli ultimi aggiornamenti sulla situazione di Javi Guerra, obiettivo di mercato del club rossonero.

Allestire un centrocampo di ottimo livello è una delle missioni di Igli Tare in questo calciomercato estivo. Dopo aver ufficializzato Samuele Ricci e aver già bloccato Luka Modric, il direttore sportivo del Milan prenderà almeno un altro rinforzo nel reparto. Potrebbero essere anche due, dipenderà dalle cessioni.

Non è un segreto che ci sia una trattativa in corso per l’acquisto di Ardon Jashari. L’offerta per il cartellino è arrivata a circa 37 milioni di euro, bonus compresi. Si attende il via libera del Club Bruges, al quale il giocatore ha già comunicato la sua volontà netta di trasferirsi a Milano. Non ci sono altre scelte per lui, vuole vestire la maglia rossonera nella stagione 2025/2026. Non è partito con la squadra per le prime amichevoli estive, si aspetta di vedere esaudito il suo desiderio.

Centrocampo Milan, pista spagnola ancora viva: le ultime news

Il Milan spera di chiudere il colpo Jashari in questi giorni. Nel frattempo, sullo sfondo rimane anche l’idea Javi Guerra. Anche se nell’ultimo periodo sembrava finito in secondo piano, il centrocampista del Valencia interessa sempre a Tare.

Il giornalista Matteo Moretto sul canale YouTube del collega Fabrizio Romano ha fatto il punto della situazione: “Nei prossimi giorni ci sarà un incontro importante tra l’entourage del calciatore e il Valencia per capire se ci sono possibilità di rinnovo, quindi di continuare assieme. Se tale scenario non posse realizzabile, il club spagnolo considererebbe eventuali offerte. Le parti discuteranno anche della valutazione di Javi Guerra. La cifra che a me dicono da tempo è tra i 25 e i 30 milioni di euro, bonus compresi“.

Moretto spiega che la dirigenza rossonera è vigile, ma non è l’unica in agguato su Javi Guerra: “Il Milan è interessato, segue il calciatore da diverso tempo, però solo dopo questa riunione capirà i margini e la fattibilità dell’operazione. C’è concorrenza, una squadra in Spagna e una in Inghilterra che stanno monitorando la situazione del centrocampista spagnolo. La cifra che vuole il Valencia è quella che ho detto e il Milan sarebbe disposto ad arrivare a 25 milioni di euro, bonus compresi. Bisognerà capire se basteranno“.

Nelle scorse settimane si era parlato di una prima offerta di circa 20 milioni di euro totali, respinta dal Valencia. Con 25 ci sarebbe già una base per poter discutere con il club spagnolo, che ha anche una percentuale di circa il 30% da corrispondere al Villarreal, dal quale comprò Javi Guerra nel 2019.