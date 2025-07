Vlahovic, sì ad Allegri: spunta una clamorosa ipotesi

Svolta incredibile nel caso Vlahovic: il giocatore è pronto ad approdare in rossonero. Il punto della situazione

Ogni giorno un nome nuovo. Il futuro attaccante del Milan al momento appare essere un’incognita più assoluta: si è scritto di Gyokeres e Osimhen, oltre che di Boniface, Retegui e tanti altri calciatori che hanno una valutazione superiore ai 50 milioni di euro.

Nomi quasi improponibili per le casse dei rossoneri, ma che servono ad accendere l’entusiasmo dei tifosi, che vogliono tornare a sorridere dopo una stagione alquanto deludente. Nelle ultime settimane, però, si è scritto anche di Dusan Vlahovic e nonostante le smentite da parte di Igli Tare resta il nome più credibile per il Milan.

E’ relativamente giovane, essendo solamente un classe 2000, e il suo cartellino non è alto. La Juventus può liberarlo per una ventina di milioni di euro, ma nelle ultime ore si stanno prospettando altri scenari, che appaiono interessanti per il Diavolo. Si è parlato tanto di una possibile rescissione di contratto, con buonuscita per il serbo. Una soluzione che farebbe felice soprattutto l’ex Fiorentina che potrebbe trovarsi subito una nuova squadra.

Vlahovic non ha alcuna intenzione di rinunciare ad un centesimo in questa stagione dei 12 milioni di euro e così non è da escludere che alla fine resti in bianconero fino al termine del contratto. Poi sarà libero di firmare a zero. E’ una possibilità concreta alla quale il giocatore e il suo entourage stanno davvero pensando.

Milan, sì di Vlahovic: arriva a zero

Gli agenti di Vlahovic, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, hanno avuto già dei contatti sia con il Milan che con l’Inter per cercare un’intesa sull’ingaggio. Come è noto, difficilmente il Diavolo andrà oltre una proposta da 6-7 milioni di euro netti a stagione.

Ma il quotidiano rosa scrive molto di più: il titolo non lascia spazio all’immaginazione, “Vlahovic, sì a Max”. Il serbo, dunque, avrebbe dato il suo ok ad Allegri, che lo conosce bene e potrebbe davvero rilanciarlo. La situazione va dunque monitorata con attenzione.

Igli Tare, qualche giorno fa, lo aveva detto chiaramente: per il centravanti, che andrà ad affiancare Santiago Gimenez, serve tempo e pazienza. Le occasioni sono dietro l’angolo e sventolare ai quattro venti l’interesse per qualcuno non è certo producente per nessuno. Vlahovic è un problema per la Juventus e il Milan potrà risolverglielo solo a determinate condizioni.