Colpaccio UFFICIALE del Milan: è arrivata la firma

Giorni di calciomercato e di firme in casa Milan, l’ultima è piuttosto particolare: la svolta

Inizia a prendere, pian piano, forma il nuovo Milan di Massimiliano Allegri. I rossoneri hanno preso il via per la nuova stagione, primi tra le big a farlo, per farsi trovare pronti al primo impegno ufficiale già ai primi di agosto, quando debutteranno nel terzo turno di Coppa Italia contro il Bari. Per il Diavolo, sarà il primo passo di una stagione in cui sarà una necessità quella di rendere da subito ad alto livello.

Ambizioni dichiarate, quelle del club, che deve riscattare una annata decisamente storta e sottotono. Allegri ha fissato l’asticella minima nel ritorno in Champions, come del resto era abbondantemente prevedibile. Per adesso, è questo il traguardo cui puntare. Per altri discorsi, come spiegato dal livornese nella prima conferenza stampa, bisognerà attendere lo sviluppo dell’annata e capire dove ci si troverà a due terzi di stagione.

Il Milan si mette al lavoro e attende buone notizie dal calciomercato. A Ricci seguiranno di sicuro altri acquisti importanti, in giorni e settimane che andranno a delineare la composizione della nuova rosa. I tifosi osservano con curiosità e trepidazione, nella speranza che ci possa aprire un nuovo ciclo dai contorni il più possibile vincenti, dopo aver assistito ad alcuni addii pesanti. Nel frattempo, tra le tante operazioni che sta compiendo, il club ufficializza un’altra firma, anche se non strettamente legata al calciomercato.

Milan, partnership con Clivet per ridurre l’impatto ambientale: la scelta sostenibile

L’accordo siglato in questi giorni è quello legato ai naming rights del centro di Milanello, con Clivet che viene confermato come partner e diventa anzi Official Climate Partner.

L’azienda è infatti impegnata nella sostenibilità ambientale e nella lotta agli effetti del cambiamento climatico. Una decisione importante, da parte del club, che si fa carico di un tema molto sentito dalla collettività. Ecco il comunicato con cui il Milan ha annunciato il nuovo accordo con Clivet: “AC Milan è orgoglioso di rafforzare il proprio impegno a lungo termine nei confronti del comfort naturale, dell’innovazione e della sostenibilità, rinnovando ed estendendo la propria partnership con Clivet, che da oggi diventa Official Climate Partner del Club rossonero. Il nuovo accordo rappresenta un passo importante negli sforzi del Club per ridurre l’impatto ambientale e creare ambienti ad alte prestazioni attraverso soluzioni sostenibili”.