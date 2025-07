Nuova offerta e ritorno in vista, Milan pronto a chiudere l’operazione

Una trattativa che sembrava ormai sepolta può ripartire e arrivare anche al traguardo: ecco le ultime indiscrezioni.

Quasi tutti i giocatori che erano stati ceduti in prestito sono rientrati al Milan e adesso Igli Tare si ritrova a dovergli cercare una nuova sistemazione. Non sono operazioni facili, però cercherà di accelerare e di chiuderne il più possibile entro fine luglio.

Nella lista di coloro che hanno fatto rientro a Milanello figura Tommaso Pobega, per il quale il Bologna ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro. Nonostante una discreta stagione da parte del centrocampista triestino, il club rossoblu ha scelto di non acquistarlo a titolo definitivo. Si era parlato di un possibile sconto sul prezzo pattuito l’estate scorsa, però poi non ci sono stati sviluppi.

Calciomercato Milan, futuro Pobega: le ultime news

In questi giorni Pobega è stato accostato ad alcune società della Serie A, ad esempio il Genoa e le neopromosse Sassuolo e Cremonese. Ma potrebbe esserci una svolta a sorpresa.

Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, il Bologna starebbe ripensando a Pobega e avrebbe pronta la seguente offerta: prestito con obbligo di riscatto a 7 milioni di euro. Il collega Nicolò Schira conferma l’intenzione del club emiliano, aggiungendo che l’obbligo di riscatto sarebbe fissato a 8 milioni di euro e che il giocatore avrebbe già un accordo di massima col Bologna per un contratto fino a giugno 2029.

In questo momento, il Milan preferisce una cessione a titolo definitivo immediata. Per quanto riguarda il prezzo, ci risulta che l’idea sarebbe quella di incassare almeno 10 milioni di euro. Magari si può lavorare sui bonus per arrivare a questa cifra. Pobega ha dimostrato di poter stare in Serie A, e continuare a vestire la maglia rossoblu potrebbe essere l’ideale per il suo percorso di crescita.

In attesa di aggiornamenti sul suo futuro, il centrocampista triestino ha iniziato la preparazione a Milanello agli ordini di Massimiliano Allegri. Finché non sarà definito il suo futuro, si allenerà al meglio per farsi trovare pronto a qualsiasi sviluppo. È cresciuto nel settore giovanile rossonero, dunque ha un legame particolare con il club, anche se è consapevole di essere sulla lista dei cedibili.