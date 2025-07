Ritorno clamoroso al Milan: Allegri ha svelato tutto

Le parole di Massimiliano Allegri non lasciano più dubbi: sta per fare il suo clamoroso ritorno al Milan, ormai è deciso.

Max Allegri ha accettato di tornare a sedersi sulla panchina rossonera dopo più di 11 anni dall’ultima volta. Il tecnico livornese, dopo essere rimasto un anno fermo in seguito alla separazione con la Juventus del maggio 2024, è molto carico e ha tanta voglia di fare bene in un ambiente che conosce alla perfezione e che gli ha regalato anche delle belle soddisfazioni.

Allegri è in contatto costante con Igli Tare e con il resto della dirigenza rossonera per capire quali dovranno essere i prossimi colpi di mercato. Modric e Ricci sono senza dubbio due arrivi molto graditi ad ‘Acciughina’ ma è chiaro che per riportare il Milan ai livelli che gli competono servono altre pedine di spessore. In più bisognerà capire cosa fare con alcuni giocatori che rientrano dai prestiti.

Uno di quelli che pare avere più chances di rimanere in rossonero è Alexis Saelemaekers. L’esterno belga arriva da una stagione positiva alla Roma, dove ha collezionato 7 gol e 7 assist in 32 presenze tra campionato e coppe nonostante un infortunio che lo ha costretto a rimanere fuori nei primi mesi. Il classe 1999, arrivato nella Capitale lo scorso anno in prestito dal Diavolo, ha salutato i giallorossi con parole di grande affetto: “Ovunque andrò porterò con me un pezzo di voi“.

Ritorno clamoroso al Milan: lo ha deciso Allegri

Il futuro di Saelemaekers potrebbe essere di nuovo a tinte rossonere. Lo sostiene sulla Gazzetta dello Sport il giornalista Luca Bianchin, sottolineando che è proprio Max Allegri ad aver chiesto di poter avere in rosa un giocatore dalla grande versatilità come l’ex Bologna e Anderlecht.

Bianchin ha ricordato quanto emerso già qualche giorno fa: il nuovo allenatore del Milan ha incontrato alcuni tifosi della Roma mentre si trovava in vacanza in Sardegna ed è stato fin troppo chiaro sul futuro dell’esterno belga. “Resta con me al Milan“, avrebbe detto Allegri ai fan giallorossi.

Per l’ex tecnico della Juve, infatti, Saelemaekers è il vice ideale di Christian Pulisic: ciò vuol dire che a finire sul mercato sarà Samuel Chukwueze, con il Milan pronto a cederlo non appena arriverà un’offerta che soddisfi i vertici rossoneri. Finora Saelemaekers ha totalizzato 141 presenze con il club di via Aldo Rossi, mettendo a segno 10 reti.