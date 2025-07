Hamilton sgancia la bomba, l’annuncio in diretta stupisce i tifosi Ferrari

Le ultimissime sul pilota Ferrari, che sta vivendo una stagione non certo esaltante: ecco le sue parole, il punto della situazione

Il quarto posto ottenuto al Gran Premio di Silverstone non ha certo fatto tornare il sorriso a Lewis Hamilton. Il pilota inglese, nella sua terra, sperava di ottenere un risultato ben diverso, ma la Ferrara non appare essere proprio la vettura migliore.

Dopo i grandi proclami, ormai tutti si sono rassegnati a vivere una nuova stagione deludente. Il titolo è lontano e la frustrazione è sempre più grande. Nelle ultime settimane si è così parlato, sempre più spesso, di un Lewis Hamilton irrequieto. Un Lewis Hamilton, che secondo alcuni, starebbe addirittura pensando di separarsi dalla Ferrari.

Le ultime dichiarazioni del pilota ex Mercedes, concesso a Channel 4, in occasione del GP di Silverstone, però, vanno verso un’altra direzione: “La Ferrari è molto, molto speciale. Ogni volte che indossi la tuta rossa e cammini nel garage, vedi la macchina e ti metti al volante è sempre così.“ C’è qualcosa di così speciale, c’è una vera aura attorno all’abitacolo quando ci entri. E sai, pensi a tutti i piloti che hanno sognato di guidarla e non sono riusciti a farlo: è un vero privilegio”.

Hamilton sta con Vasseur

Parole che chiaramente allontanano i venti di crisi: “Non avevo particolari aspettative quando sono arrivato, avevo una mentalità molto aperta. Ovviamente stavano facendo bene a fine anno scorso, quindi era lecito sperare che ci sarebbe stata una prosecuzione in termini di sviluppo. Probabilmente gli ingegneri e il team direbbero che è peggio di quanto si aspettavano a inizio anno”.

In questi giorni si sta parlando anche di un futuro lontano dalla Ferrari per Vasseur, ma Hamilton non gli va certo contro: “Fred mi ha portato in questa squadra e dunque gli devo molto. Quando entri in un team osservi quanto è grande l’organizzazione e com’è impostata la struttura. Arrivi con uno sguardo nuovo rispetto a chi c’è da molto tempo”.

“E con uno sguardo nuovo vedi in maniera molto chiara tutto il positivo ma anche il negativo. Penso sicuramente che Fred sia l’uomo giusto per portarci in vetta. Quindi sto lavorando il più possibile per supportarlo e per apportare i cambiamenti necessari, che sono molti”. Fiducia massima in Vasseur, dunque, per Hamilton.