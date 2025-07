Tare e Allegri concordano sulle cessioni: triplo addio in arrivo

Il club rossonero lavora ad alcune cessioni importanti sia per alleggerire la squadra sia per reinvestire sul mercato in entrata.

Sarà un Milan abbastanza diverso quello della nuova stagione. Anche se Massimiliano Allegri ha detto che non è necessario effettuare una rivoluzione, i cambiamenti non saranno pochi all’interno della squadra.

Igli Tare ha le idee chiare sugli obiettivi del calciomercato in entrata, ma è importante anche riuscire a vendere chi non è fondamentale per il progetto. Il direttore sportivo e l’allenatore hanno già parlato dei giocatori da cedere, c’è accordo totale in tal senso. Adesso bisognerà vedere se Tare riuscirà a piazzarli nel giro di poco tempo.

Milan, Tare programma tre cessioni

A breve Theo Hernandez dovrebbe volare in Arabia Saudita per firmare con l’Al Hilal, che verserà al Milan 25 milioni di euro fissi più circa 5 di bonus. Al giocatore uno stipendio annuale di circa 20 milioni di euro netti per tre anni. Sarà allenato da Simone Inzaghi, ex rivale di tanti derby giocati contro l’Inter.

Un altro terzino che i rossoneri puntano a cedere è Emerson Royal, arrivato un anno fa per circa 15 milioni di euro dal Tottenham. Il brasiliano ha deluso e poi si è anche infortunato seriamente, saltando quasi tutta la seconda parte di stagione. L’entourage ha avuto contatti con il Real Betis, ex squadra del giocatore che sta valutando di riportarlo a Siviglia. Il Milan spera di riuscire a cederlo a titolo definitivo, però non va esclusa la strada del prestito con diritto/obbligo di riscatto.

In difesa non è considerato intoccabile neppure Malick Thiaw, dato che Tare ha accettato l’offerta da 25-30 milioni di euro del Como. Il difensore tedesco non è convinto del trasferimento nella squadra di Cesc Fabregas, nonostante un progetto ambizioso, una proposta contrattuale ricca e la certezza di essere titolare. Preferirebbe un ritorno in Bundesliga oppure un’esperienza in Premier League, due campionati dai quali non sono arrivate offerte importanti finora.

E si attendono offerte pure per Yunus Musah, per il quale il Milan vuole almeno 25 milioni di euro. La trattativa con il Napoli sembrava procedere spedita inizialmente, poi si è arenata. Adesso si parla dell’interesse di squadre inglesi come Nottingham Forest, West Ham e Wolverhampton, però non c’è ancora la proposta giusta. Sicuramente l’ex Valencia lascerà Milanello, ma la cessione potrebbe richiedere ancora un po’ di tempo.