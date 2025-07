Lo staff di Allegri lo vuole tenere: colpo “in casa” per il Milan

Un calciatore rossonero dato in uscita potrebbe rimanere alla corte di Allegri: ecco le ultime news.

Il calciomercato del Milan è un po’ fermo in questo momento, Igli Tare sta trovando delle difficoltà nel chiudere trattative in entrata e in uscita. All’11 luglio c’è ancora tanto da fare.

Le cessioni degli esuberi si stanno rivelando un problema. Ci sono calciatori reduci da una stagione non esaltante che non è facile piazzare. Basti pensare a nomi come Emerson Royal, Ismael Bennacer, Noah Okafor e Samuel Chukwueze. Ma sono in rossonero anche Devis Vasquez, Yacine Adli, Tommaso Pobega e Lorenzo Colombo. L’obiettivo è quello di accelerare e di sistemare più situazioni possibili entro fine luglio.

Cessioni Milan, Allegri “blocca” una partenza: le ultime news

Tra i calciatori che potrebbero lasciare Milanello c’è pure Vittorio Magni, terzino destro di 19 anni che ha trascorso la scorsa stagione tra Milan Futuro e Primavera. Sicuramente mettersi alla prova in Serie C è stata un’esperienza utile per il suo percorso di crescita, anche se l’Under 23 rossonera ha disputato un’annata negativa ed è persino retrocessa in Serie D.

Magni dovrebbe essere ceduto in prestito in questa sessione estiva del calciomercato, così da permettergli di fare esperienza ulteriore e di giocare altrove. Ci sono delle squadre che si sono fatte avanti, ma in questo momento sembra che Massimiliano Allegri voglia valutarlo bene prima di dare l’ok alla sua partenza. Lo ha voluto aggregato al gruppo per la preparazione estiva a Milanello.

Bernardo Corradi, attuale collaboratore tecnico di Allegri, lo conosce bene per averlo allenato da commissario tecnico dell’Italia Under 19. Sotto la sua gestione, Magni ha messo assieme 17 presenze. Il ragazzo cercherà di fare del proprio meglio per conquistare la fiducia dell’allenatore rossonero, consapevole di andare incontro a una stagione nella quale potrebbe avere poco spazio.

Il Milan vuole comprare un nuovo terzino destro, da aggiungere al già presente Alex Jimenez. Lo spagnolo può giocare anche a sinistra, però l’idea è quella di acquistare pure un terzino mancino, che alle spalle avrebbe Davide Bartesaghi come vice. Magni dovrà fare le proprie considerazioni assieme ai suoi agenti. Rischia di avere poco minutaggio rimanendo a Milano.