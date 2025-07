Si continua a trattare col bomber, il Milan vuole chiudere subito

La società rossonera ha preso una decisione definitiva, trattativa in corso: l’obiettivo è arrivare a un accordo a breve.

Il Milan ha ancora tante operazioni da fare in questa sessione estiva del calciomercato. Igli Tare sta trovando qualche difficoltà, in particolare nella cessione dei calciatori che sono considerati degli esuberi.

Chi arriva da una stagione deludente ha un valore di mercato che è diminuito, le offerte sono spesso insoddisfacenti rispetto a quelle che sono le pretese del club rossonero. Non è semplice piazzare determinati calciatori, in particolare quando magari hanno stipendi abbastanza sostanziosi. Basti pensare a Ismael Bennacer, che il Milan valuta circa 15 milioni di euro e che ne percepisce circa 3,5 netti annui.

Milan, risoluzione contrattuale in vista? Le ultime news

A proposito di ingaggi elevati, un altro di cui il Milan vorrebbe liberarsi è Divock Origi. Arrivato a parametro zero nel mercato estivo 2022, l’ex Liverpool ha pesantemente deluso le aspettative. Paolo Maldini e Frederic Massara commisero un grande errore puntando su di lui, anche perché gli fecero firmare un contratto di quattro anni a ben 3,5-4 milioni di euro netti a stagione.

Il belga non doveva essere proprio preso, ma è assurdo essere andati oltre un accordo biennale con eventuale opzione per un prolungamento. Maldini e Massara, evidentemente, erano convinti che Origi avrebbe fatto bene in Italia. Un grande errore di valutazione che il club sta pagando tuttora.

Dopo la prima deludente stagione, il giocatore era stato ceduto in prestito con diritto di riscatto al Nottingham Forest. Annata anonima, la società inglese non ci pensò minimamente a riscattare il cartellino per i 5 milioni di euro pattuiti. Il Milan pensava di trovare una soluzione per cederlo nuovamente, però il belga ha rifiutato tutte le offerte ed è rimasto un anno a guardare. Doveva essere aggregato al Milan Futuro, però non lo si è mai visto con l’Under 23 rossonera. Si è allenato privatamente.

Origi ha un contratto in scadenza nel giugno 2026 e la dirigenza ha parlato con lui e il suo entourage di una risoluzione anticipata. C’è stato un incontro in sede, però non è ancora arrivato l’accordo. Il Milan ha offerto una cifra per la buonuscita, però dall’altra parte è stata avanzata una richiesta superiore. Si continua a dialogare, sperando di arrivare a un’intesa entro fine luglio.