Nome nuovo per il Milan: in difesa assalto al nazionale italiano

Un ex Serie A accostato alla squadra rossonera per questo mercato estivo: potrebbe rientrare dall’Inghilterra.

Il pacchetto dei difensori centrali è completo in questo momento, però una cessione porterebbe il Milan a intervenire nel ruolo. Com’è noto, la dirigenza è aperta a valutare offerte e ne aveva accettata una dal Como per Malick Thiaw.

Il club lariano aveva messo sul tavolo circa 25 milioni di euro, Igli Tare e Giorgio Furlani avevano detto sì, però l’ex Schalke 04 ha rifiutato la destinazione. Discorso chiuso, almeno per quanto riguarda il Como. Esiste ancora la possibilità che Thiaw lasci Milanello, però devono arrivare proposte convincenti dalla Bundesliga o dalla Premier League, campionati che il difensore preferisce per proseguire la sua carriera professionale.

Nelle scorse ore è trapelato il no anche al Crystal Palace, destinazione inglese che non lo attira. Se deve andare via da Milano, vuole una squadra di un determinato spessore.

Thiaw tra cessione e permanenza: chi potrebbe arrivare al Milan?

Ovviamente, Tare ha più nomi di difensori centrali nella propria lista per l’eventuale sostituzione di Thiaw. Uno dei più graditi è quello di Giovanni Leoni del Parma, che però chiede 35-40 milioni di euro per cedere il suo giovane gioiello. Ci sta provando l’Inter, intenzionata a non andare oltre una valutazione (già alta) di 30 milioni. L’ex Sampdoria potrebbe rimanere in Emilia.

Un altro difensore italiano che piace al Milan (e non solo) è Pietro Comuzzo della Fiorentina. Però, anche in questo caso si parla di 35-40 milioni di euro di prezzo. Il club toscano vorrebbe tenere il giocatore e lo farebbe partire solo se dovesse arrivare una proposta particolarmente ricca. Il Napoli è la società italiana che ha mostrato più interesse, però la trattativa è ferma.

Un centrale difensivo italiano proposto al Milan e ad altre squadre della Serie A è Caleb Okoli. Il classe 2001 gioca nel Leicester City, retrocesso dalla Premier League alla Championship al termine della scorsa stagione, e tornerebbe volentieri in Italia. Si era trasferito in Inghilterra dall’Atalanta un anno fa, pagato 14 milioni di euro. Ora ne bastano 10-12 per riportarlo in Serie A.

La società che sembra maggiormente interessata a Okoli è il Bologna, che presto potrebbe vendere Beukema al Napoli per quasi 35 milioni (bonus compresi). Il club emiliano giocherà in Europa League nella prossima stagione ed è una destinazione interessante per più calciatori.

Okoli vuole tornare nel giro della nazionale italiana, con la quale non ha ancora esordito ufficialmente. È stato solo convocato ed è già qualcosa di importante, però sogna di giocare con la maglia azzurra.