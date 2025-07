Comunicato ufficiale, il Milan ha perso il suo gioiello: tifosi increduli

Il club rossonero ha perso un giovane talento, una perdita che nel tempo potrebbe rivelarsi un rimpianto.

Per ogni società calcistica è importante avere un vivaio capace di produrre e crescere talenti in grado di arrivare fino alla Prima Squadra. Solitamente, non sono in tanti a farcela, però è fondamentale che qualcuno ci riesca. In Italia, non avendo le risorse economiche delle big d’Europa, è centrale avere un settore giovanile che funzioni.

Al Milan ne sono consapevoli e in questi anni si è cercato proprio di lavorare nella direzione di creare in casa i “campioni” del futuro. Lo scorso anno Vincenzo Vergine ha assunto il ruolo di responsabile del vivaio rossonero e si spera che con il tempo arrivino i risultati sperati. Un peccato aver perso Federico Guidi come allenatore della Primavera, tornato a Roma dopo un solo anno a Milano, però è importante continuare a lavorare con un metodo che funzioni.

Milan, un giovane talento se ne va: c’è l’annuncio

Il club rossonero ha creato anche Milan Futuro, la squadra Under 23, per cercare di valorizzare i giovani che escono dal vivaio. Purtroppo, c’è stata la retrocessione dalla Serie C alla Serie D al termine della passata stagione, ma il progetto va avanti e c’è l’obiettivo di conquistare la promozione per tornare su di categoria.

Nel settore giovanile del Milan non mancano i calciatori promettenti. Tra loro c’era anche Samuele Pisati, attaccante classe 2007 che nella stagione 2024/25 ha nessi assieme 9 gol e 1 assist in 15 presenze con l’Under 17 rossonera, conquistando anche il premio di MVP nei quarti di finale Scudetto contro l’Empoli U17.

Pisati è stato ufficializzato dal Como come nuovo acquisto. Il club lariano lo descrive così sul comunicato diramato: “È un attaccante dotato di visione, tecnica, innato senso del gol ed è considerato uno dei prospetti più promettenti del panorama calcistico giovanile italiano“.

Il Milan ha perso un giovane che sembra avere un ottimo potenziale, speriamo che con il tempo non si ritrovi a pentirsi di non essere riuscito a trattenerlo. È importante che il club rossonero operi affinché non si verifichino fughe di giovani calciatori dal vivaio.

Un’altra promessa del settore giovanile del Milan è Mattia Liberali, che a sua volta sembra destinato ad andarsene. Il 18enne fantasista ha un contratto che scade a giugno 2026 e pare non ci siano chance di rinnovo. Un vero peccato.