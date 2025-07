Il Bologna vuole due centrocampisti del Milan: contatto tra i club

Il club emiliano guarda in casa rossonera per rinforzarsi nella sessione estiva del calciomercato: due nomi nel mirino.

Igli Tare ha diversi esuberi da piazzare nelle prossime settimane, finora ha avuto delle difficoltà e spera di accelerare nei prossimi giorni. L’obiettivo è cederne alcuni almeno entro la fine di luglio.

Al Milan sono rientrati quasi tutti i calciatori che nella scorsa stagione erano stati ceduti in prestito. L’unico riscattato è stato Pierre Kalulu, rimasto alla Juventus a titolo definitivo. Per gli altri si attende di trovare una soluzione al più presto. Fondamentale alleggerire la squadra, il monte ingaggi e ricavare soldi utili da reinvestire sul mercato.

Milan, due esuberi finiscono al Bologna?

Nella lista di coloro che il Milan vorrebbe cedere figura Tommaso Pobega, che ha trascorso la scorsa stagione in prestito al Bologna. Nonostante una stagione complessivamente positiva, non è stato riscattato per i 12 milioni di euro pattuiti. Il club emiliano ha provato a chiedere uno sconto, però giudicato eccessivo da Igli Tare e Giorgio Furlani.

Il Milan vuole almeno 10 milioni di euro per cedere il centrocampista triestino. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, il Bologna ha riavviato i contatti per riportare Pobega in maglia rossoblu. Al momento, non c’è nessun accordo tra le società. Si era parlato di una prima offerta di prestito con obbligo di riscatto fissato a 7 milioni di euro, ma è stata respinta in modo netto.

Le parti andranno avanti a discutere di Pobega anche nei prossimi giorni. E tra i temi di discussione potrebbe esserci un altro giocatore del Milan. Al Bologna non dispiacerebbe assicurarsi Ismael Bennacer, reduce da un’annata difficile tra Milano e Marsiglia. Affare difficile, perché il centrocampista algerino percepisce uno stipendio di circa 3,5 milioni di euro netti annui: dovrebbe ridurselo per favorire un trasferimento in Emilia.

Il Milan valuta Bennacer circa 15 milioni di euro, complicato immaginare che il Bologna possa fare un’offerta di questo tipo. La sensazione è che i rumors non siano destinati a tramutarsi in qualcosa di concreto. In questi giorni è emersa un’altra pista italiana, la Fiorentina, dato che a Firenze ora c’è Stefano Pioli come allenatore. I due si sono conosciuti a Milano e hanno un buon rapporto.

È trapelata anche l’ipotesi Al Hilal, dove è appena approdato Theo Hernandez, in maglia rossonera fino a poco tempo fa. Il club saudita ha le risorse economiche per accontentare il Milan e Bennacer.