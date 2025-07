Allegri lo vuole al Milan ma prima dovrà partire Chukwueze

L’allenatore rossonero ha fatto presente il nome di un esterno che prenderebbe volentieri, però serve la cessione del nigeriano.

Tante cessioni ancora da effettuare in casa Milan. Igli Tare sta incontrando diverse difficoltà nel piazzare gli esuberi e spera di riuscire e cederne più di qualcuno entro la fine di luglio.

Tra coloro che sono rientrati dai prestiti, solamente Alexis Saelemaekers è sicuro di restare. Massimiliano Allegri ci punta, lo ha apprezzato durante la sua esperienza alla Roma, dove è cresciuto sotto più punti di vista. A proposito di calciatori che giocano sulla fascia, c’è invece Samuel Chukwueze nella lista di coloro che la dirigenza vorrebbe vendere. Finora, solo qualche contatto e nessuna trattativa seria.

Milan, Chukwueze da vendere: Allegri vorrebbe un esterno italiano

Chukwueze è stato acquistato per 21,2 milioni di euro più bonus dal Milan nel calciomercato estivo 2023. Ci fu una lunga trattativa con il Villarreal, che nonostante la scadenza contrattuale ravvicinata non voleva concedere grandi sconti. Ad oggi, si può dire che investire sul nazionale nigeriano non sia stata una grande idea.

Chukwueze ha totalizzato 69 presenze, 8 gol e 6 assist nel biennio in maglia rossonera. Non ha mai avuto continuità di rendimento, anche perché spesso è partito dalla panchina, avendo davanti un Christian Pulisic intoccabile. Forse la Serie A non è il migliore campionato per vedere completamente le qualità del nigeriano, più a suo agio nella Liga, un campionato con un po’ più di spazi e un po’ meno fisico.

Nella scorsa sessione invernale del calciomercato, Chukwueze era stato vicino al trasferimento in prestito al Fulham: affare saltato per mancanza dei tempi tecnici necessari per formalizzare tutto. Ora il Milan attende offerte per cederlo. Purtroppo, finora ci sono stati solo sondaggi e ben poco di concreto.

Se Chukwueze dovesse partire, ad Allegri non dispiacerebbe avere al Milan un calciatore che conosce molto bene dai tempi della Juventus: Federico Chiesa. Il 27enne italiano milita nel Liverpool, dove lo considerano cedibile: 15 milioni di euro è il prezzo da pagare per comprare il cartellino.

L’ex di Fiorentina e Juventus vorrebbe tornare in Italia per giocare con più continuità e farsi trovare pronto in vista del Mondiale 2026. Intanto, vuole dare un contributo alla nazionale di Gennaro Gattuso per qualificarsi alla competizione e poi esserci per giocare da protagonista.

Andare al Milan da un allenatore che conosce bene potrebbe essere una buona idea, anche se sulle fasce c’è la concorrenza di Leao, Pulisic e Saelemaekers. Titolarità non assicurata in rossonero. Tuttavia, avrebbe comunque lo spazio per mettersi in evidenza. Più che a Liverpool indubbiamente.