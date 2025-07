Nuovo nome per l’attacco: il Milan può riportarlo in Serie A

Un calciatore già conosciuto nel campionato italiano potrebbe finire nel mirino rossonero: ecco le ultime news di mercato.

Il Milan ha necessità di comprare un nuovo centravanti e sta valutando diverse opzioni. Non ha ancora affondato il colpo per nessuno dei profili in lista, probabilmente verrà fatto a fine luglio-inizio agosto. Bisogna attendere per riuscire a imbastire trattative a condizioni migliori di quelle attuali.

Certamente, uno dei profili presi in considerazione da Igli Tare e Massimiliano Allegri è Dusan Vlahovic, in uscita dalla Juventus. Potrebbero bastare 20-25 milioni di euro per assicurarselo, però c’è il problema dello stipendio: a Torino percepisce 10-12 milioni di euro netti annui. Da capire se si accontenterebbe di 5-6 a Milano.

Calciomercato Milan, nuovo bomber dalla Premier League?

Il Milan sta guardando anche in Inghilterra per il ruolo di attaccante. Uno dei profili che piacciono è Jean Philippe Mateta, 28enne francese in forza al Crystal Palace. Contratto in scadenza a giugno 2026, però affare non semplice: in questo momento il suo club chiede oltre 30 milioni di euro, forte dell’interesse di alcune squadre della Premier League. Il Liverpool ha avviato dei contatti e contro i Reds sarebbe impossibile competere.

Stando a quanto rivelato da Sportmediaset, il Milan avrebbe nei propri pensieri anche un altro attaccante che gioca in Inghilterra. Si tratta di Rasmus Hojlund, considerato non intoccabile dal Manchester United. Se i Red Devils dovessero aprire a un trasferimento in prestito, Igli Tare si farebbe avanti.

Il 22enne danese ha deluso durante la sua esperienza biennale in Premier League. Tornare in Italia, dove ha già giocato nell’Atalanta, potrebbe essere la scelta giusta per il suo rilancio. Il Milan non si è ancora fatto avanti concretamente, però nelle prossime settimane potrebbe fare la propria mossa.

Hojlund si era trasferito al Manchester United per oltre 70 milioni di euro e ha firmato un contratto da 3-4 milioni di euro netti annui. Per lo stipendio non ci sarebbero problemi, però non sarà semplice trovare un accordo con il club inglese su formula e cifre dell’operazione. Da escludere un trasferimento a titolo definitivo per il Milan, che non può sostenere un investimento eccessivamente oneroso in questo calciomercato estivo.

Hojlund è stato accostato pure alla Roma, che però sembra più vicina all’ingaggio di Evan Ferguson del Brighton. Salvo sorprese, dovrebbe essere l’irlandese il rinforzo per l’attacco di Gian Piero Gasperini.