Allegri cambia: arriva la svolta definitiva per Rafael Leao

Il nuovo allenatore rossonero sta pensando a come valorizzare il talento portoghese: ecco il suo piano.

Rafael Leao continuerà a vestire la maglia del Milan anche nella stagione 2025/2026 e c’è grande curiosità di vedere quale sarà il suo rendimento. Anche se ha concluso la quarta annata di fila in doppia cifra per gol e assist, è stato un giocatore al centro di tante critiche.

Considerando che indossa il numero 10 e che è in rossonero dal 2019, normale attendersi qualcosa in più da parte sua. Teoricamente, dovrebbe essere un leader del gruppo, ma per adesso ha fatto vedere di poter essere al massimo un leader tecnico e non di altro tipo. Non sarebbe neanche poco, se riuscisse ad essere maggiormente continuo nelle prestazioni. Ha un potenziale enorme e dovrebbe sprigionarlo con più costanza.

Milan, un nuovo Leao con Allegri?

Massimiliano Allegri è consapevole della necessità di mettere Leao nella condizione migliore per essere decisivo. Da quando è iniziata la preparazione a Milanello sta lavorando con lui sia dal punto di vista mentale sia sul piano tattico.

Stando a quanto spiegato da La Gazzetta dello Sport, Allegri sta pensando di schierare un centrocampista a copertura di Rafa sulla sinistra. Un modo per assegnare al portoghese meno compiti difensivi, cosa che fece anche alla Juventus con Cristiano Ronaldo, protetto da Blaise Matuidi.

Il Milan dovrebbe giocare con il modulo 4-3-3 nella prossima stagione e la mezzala sinistra avrà la direttiva di coprire Leao, che potrà essere un po’ più focalizzato sulla fase offensiva e utilizzare qualche energia in meno nel ripiegare all’indietro. Questo non significa che il numero 10 rossonero non dovrà pensare anche a difendere, però sarà un po’ più libero.

Ruben Loftus-Cheek e Youssouf Fofana sono oggi i centrocampisti che potrebbero agire da mezzala sinistra. In particolare, l’ex Monaco, che rispetto all’inglese è più bravo in fase difensiva. Quando il mercato del Milan sarà completato capiremo meglio come potrebbe essere schierato il reparto mediano, però l’idea di avere un Leao con maggiore libertà è nella testa di Allegri.

Sia Paulo Fonseca che Sergio Conceicao hanno cercato di cambiare un po’ il modo di giocare del connazionale nella scorsa stagione. Il primo aveva iniziato a farlo agire un po’ più centralmente e qualche risultato si stava vedendo, anche se Rafa è uno che dà il meglio sulla fascia. Però variare il modo di giocare è fondamentale per un calciatore che aspira a diventare un top player.