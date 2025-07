Il bomber del Milan ha finalmente un nome: colpo a sorpresa dei rossoneri

I rossoneri individuano un nome poco chiacchierato. Per lui tuttavia non parlano i rotocalchi, bensì i numeri: media realizzativa impressionante…

Una punta che possa giocarsi il posto da titolare con Santi Gimenez. Nell’agenda del Milan, l’innesto di un nuovo centravanti in rosa non è la priorità in questo momento, dato che le forze si stanno concentrando sulle corsie laterali in difesa. Ciononostante la dirigenza è ben consapevole che entro la fine del mercato una prima punta andrà presa senza meno.

La preferenza di Max Allegri in tal senso è il segreto di Pulcinella: tutti sanno quanto stimi Dusan Vlahovic e tutti sanno quanto il serbo sia ormai da tempo ai ferri corti con la Juventus. Sotto la Mole sono assai delusi dell’investimento fatto sull’ex Fiorentina, ai viola sono andati ben ottanta milioni di euro fra acquisto del cartellino e bonus, in relazione al rendimento avuto in campo.

In effetti aver speso cifre astronomiche per un bomber che con la maglia gigliata aveva medie realizzative annuali ben più alte, che nelle tre stagioni e mezzo ha saputo portare solo una Coppa Italia come trofeo ai bianconeri, potrebbe far storcere il naso a tanti sul suo conto. L’attuale allenatore del Milan conserva comunque fiducia incondizionata nelle sue doti.

Il Milan si affida alle sue certezze: anche la punta arriva dal Belgio

La complessità di un’operazione da mettere in cantiere per far sì che Vlahovic si sposti da Torino a Milano è elevata. E d’altra parte i nomi sin qui circolati come alternative sono sì affidabili ma non certo di primissimo piano. Si è parlato infatti di Victor Boniface del Bayer Leverkusen e Breel Embolo dell’AS Monaco FC.

Ecco dunque che il Milan sceglie di affidarsi ad una strategia ben consolidata in queste stagioni e tutt’altro che riposta nel dimenticatoio: prelevare giocatori dal campionato belga. Come sta accadendo ancora una volta per il centrocampista svizzero Ardon Jashari che milita nel Club Bruges, Tare ha individuato in Tolu Arokodare del Genk il profilo su cui sferrare il colpo in attacco.

Venticinquenne nato e cresciuto in Nigeria, si è trasferito in Europa nel campionato lettone a partire dal 2019. L’annata positiva tra le fila del Valmiera gli è valsa la chiamata dalla Bundesliga, ma nel Colonia le cose non sono andate bene dato che è rimasto a secco di reti per un’intera stagione.

Arokodare ha deciso quindi di ripartire dalla seconda divisione francese, con l’Amiens, dove è tornato a fare ciò che sa fare: gol. Dal 2023 milita infatti nel Genk, con cui nella stagione appena passata si è laureato capocannoniere del campionato belga. Nel pieno della carriera, avendo raggiunto la maturità calcistica, ora è pronto a rispondere all’appello del Diavolo.