Il Milan ha già deciso: il prossimo colpo arriva dal Real Madrid

Il Milan pronto a consegnare nuovi rinforzi ad Allegri. Il prossimo colpo può arrivare dal Real Madrid: il piano di Tare.

Vuole cambiare marcia il Milan sul mercato. Il club, finora, è riuscito a concretizzare gli acquisti di Samuele Ricci e Luka Modric tuttavia il gruppo, per tornare competitiva ad alti livelli, necessita di vari altri colpi. Tante, infatti, le lacune che il direttore sportivo Igli Tare cercherà di colmare nel più breve tempo possibile. Una di queste consiste nell’assenza, all’interno della rosa, di un adeguato sostituto di Theo Hernandez passato all’A-Hilal di Simone Inzaghi in cambio di 25 milioni.

Il manager albanese ha provato a battere diverse piste nelle scorse settimane, in seguito tutte evaporate. Maxim De Cuyper, ad esempio, ha accettato la corte del Brighton mentre Archie Brown, nonostante un lungo e costante corteggiamento, ha preferito trasferirsi al Fenerbahce. Complicazioni che hanno costretto la dirigenza a riorganizzarsi e a valutare altri cursori. Ora nel mirino rossonero è finito un giocatore di proprietà del Real Madrid, che rischia di scivolare indietro nelle nuove gerarchie di Xabi Alonso.

Parliamo di Fran Garcia, impiegato 31 volte da Carlo Ancelotti nell’ultima edizione della Liga. Il 25enne, autore di 2 assist, non è ritenuto una prima scelta dal tecnico spagnolo che, nel ruolo, potrà disporre del recuperato Ferland Mendy e di Alvaro Carreras (appena acquistato dal Benfica in cambio di 50 milioni). Da qui l’idea dell’entourage del classe 1999 di valutare, in termini concreti, l’idea di lasciare le Merengues e provare a rilanciarsi altrove.

Mercato Milan, il nuovo acquisto arriva dal Real Madrid: il piano di Tare

Milano, in tal senso, rappresenta una meta gradita al terzino sinistro, dalle spiccate caratteristiche offensive. Tare di conseguenza, stando a quanto riportato dal sito ‘Fichajes.net’, si è iscritto alla corsa e, a stretto giro di posta, provvederà a farsi avanti allo scopo di delineare i contorni economici dell’operazione e gettare le basi della trattativa. Al tempo stesso, però, il Ds ha elaborato una lista contenente una serie di possibili alternative.

L’elenco comprende Fabiano Parisi della Fiorentina, già seguito con interesse ad inizio anno. Vivo, poi, l’interesse nei confronti di una vecchia conoscenza della Serie A, ovvero Emerson Palmieri legato fino al 30 giugno 2026 al West Ham. A Tare, infine, piace pure Sergio Reguilon lasciato libero dal Tottenham ed attualmente svincolato. Work in progress in casa Milan. E’ in corso il restyling della corsia mancina.