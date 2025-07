Jashari bloccato, il Milan vira su un altro obiettivo: Tare pronto a chiudere

L’arrivo del nazionale svizzero è in standby, rischia di saltare: intanto Tare si muove su un altro giocatore per la mediana.

Il Milan vuole comprare almeno un altro centrocampista e da tempo ha indicato in Ardon Jashari il proprio obiettivo. L’offerta da circa 32,5 milioni di euro più bonus non è stata accettata dal Club Brugge, nonostante la possibilità di mettere a bilancio una grande plusvalenza: un anno fa aveva pagato il cartellino del giocatore “solo” 6 milioni di euro.

La società belga vorrebbe una base fissa di 35 milioni di euro alla quale aggiungere dei bonus che porterebbero il totale a 40 milioni o quasi. Il Milan, forte della volontà dello svizzero di trasferirsi a Milano, non ha effettuato rilanci in questi giorni. È in attesa, mentre il Club Brugge sta trattando l’ingaggio di Aleksandar Stankovic dall’Inter per la mediana. Questa operazione potrebbe aiutare a sbloccare il trasferimento di Jashari.

Centrocampo Milan: rinforzo dalla Liga? Le ultime news di mercato

Jashari ha rifiutato altre offerte pur di vestire la maglia rossonera, sta facendo tutto il possibile per coronare il suo sogno. Potrebbe non bastare. Nel frattempo, Igli Tare deve valutare anche altre soluzioni per rinforzare il centrocampo di Massimiliano Allegri, impaziente di avere nuovi innesti in una squadra che è ancora incompleta in più ruoli.

Secondo quanto rivelato dal giornalista Matteo Moretto, il Milan ha riattivato la pista che porta a Javi Guerra. Nelle scorse ore ci sono stati nuovi contatti con l’entourage per arrivare a un accordo con il Valencia, che chiede tra i 25 e i 30 milioni di euro. I rossoneri sono disposti ad arrivare a 25 milioni, bonus compresi, bisognerà vedere se le parti poi arriveranno a un’intesa.

Giovedì scorso gli agenti del calciatore hanno incontrato la dirigenza del Valencia per discutere di una eventuale rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2027. A distanza di una settimana da quel summit, Javi Guerra si aspettava che un’offerta venisse formalizzata, ma non è stato così. Dal suo attuale club non è ancora arrivata nessuna proposta ufficiale.

Il Milan si era fatto avanti per il centrocampista spagnolo alcune settimane fa, poi lo aveva messo in standby. La prima offerta da 20 milioni di euro, bonus compresi, era stata rifiutata dal Valencia. Adesso Tare è pronto a farsi avanti nuovamente e spera di arrivare al traguardo.