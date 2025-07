Milan, tutto pronto per la doppia cessione: accordo ad un passo

Pronta una doppia cessione in casa Milan, l’affare si fa con la stessa squadra: vicino l’accordo che sfoltisce ulteriormente la rosa

Il Milan continua a vendere giocatori. Dopo aver salutato Reijnders e Theo Hernandez, due giocatori importanti per la squadra, la società si sta concentrando anche su cessioni di secondaria importanza. La rosa è piena zeppa di esuberi che non rientrano nel progetto tecnico di Massimiliano Allegri e che per questo sono destinati a partire. Fra questi rientra anche Tommaso Pobega: con gli arrivi di Samuele Ricci e di Luka Modric, più quello eventuale di Ardon Jashari, per l’italiano non c’è spazio e lui vuole avere più minutaggio.

Ha fatto piuttosto bene al Bologna in prestito nella scorsa stagione, con anche la soddisfazione di aver vinto la Coppa Italia proprio contro il Milan, ma non è stato riscattato perché la cifra concordata è stata ritenuta troppo alta da Sartori. Vincenzo Italiano però vorrebbe continuare ad averlo in rosa e per questo si sta lavorando per arrivare ad un accordo. Che, stando alle ultime voci, è anche piuttosto vicino. Ma il passaggio di Pobega dal Milan al Bologna potrebbe non essere l’unico.

Accordo vicino, il Milan sta per cedere due giocatori

Il centrocampista italiano, prodotto nel vivaio rossonero, che Allegri ha provato da terzino sinistro in questi primi giorni di allenamento, non è l’unico prestito a non esser stato riscattato. Yacine Adli è rientrato alla base e si sta allenando col Milan Futuro, Bennacer ha lasciato il Marsiglia ma a Milanello non si è ancora visto ed è, in sostanza, fuori rosa. Tornato a Milano anche Noah Okafor dopo il prestito per sei mesi al Napoli, ovviamente non riscattato dopo uno scarsissimo minutaggio (ma con la vittoria dello Scudetto).

Lo svizzero per adesso non ha ricevuto proposte concrete ed ecco che nasce l’idea l’idea Bologna. Stando alle ultime indiscrezioni che arrivano dal capoluogo emiliano, Sartori starebbe provando a fare un doppio colpo dal Milan: Pobega più Okafor, così da offrire ad Italiano due ottimi giocatori per sistemare centrocampo e attacco. L’ex Salisburgo viene da una stagione difficile e su questo non ci piove, ma le sue qualità sono indiscutibili. In un contesto come Bologna, con fiducia e continuità, può sicuramente diventare un’ottima opportunità di mercato. L’idea c’è e le parti sono in contatto per arrivare ad un accordo: su Pobega sono stati fatti grossi passi avanti, su Okafor invece al momento niente di avanzato, ma l’idea c’è.