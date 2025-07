Modric sponsorizza il nuovo colpo del Milan: contatti avviati con l’agente

Il nuovo centrocampista rossonero “sponsorizza” un’operazione per il club: ecco chi potrebbe arrivare a Milanello.

La tifoseria è un po’ delusa dal calciomercato estivo del Milan, finora caratterizzato da solo tre acquisti: Samuele Ricci, Luka Modric e Pietro Terracciano. Mancano un centrocampista, un terzino destro, un terzino sinistro e un attaccante. Altri eventuali affari in entrata dipenderanno dalle cessioni, che al momento sono a loro volta bloccate.

Il direttore sportivo Igli Tare sta incontrando non poche difficoltà nell’operare in questa sessione estiva. Pensava di consegnare più rinforzi a Massimiliano Allegri prima della partenza della squadra per la tournée in Asia e Oceania. Le cose non sono andate come aveva immaginato.

Ci sarebbe qualche volto nuovo in più a Milanello se il Club Brugge non avesse rifiutato la super offerta (32,5 milioni di euro più bonus) per Ardon Jashari e se Archie Brown non avesse “stracciato” l’accordo col Milan per andare al Fenerbahce. Con i se e con i ma non si va da nessuna parte, c’è una realtà con cui fare i conti e dice che la squadra è incompleta.

Milan, nuovo terzino sinistro: opzione dalla Liga

Per il ruolo di terzino sinistro ci sono più soluzioni al vaglio della dirigenza. Negli ultimissimi giorni ha preso piede quella riguardante Pervis Estupiñan, 27enne ecuadoriano in forza al Brighton. Prima offerta da 13-14 milioni di euro più bonus respinta, serve un rilancio.

Oltre all’ex Villarreal, il Milan sta prendendo in considerazione anche Fran Garcia. Il Real Madrid ha comprato per circa 50 milioni di euro Alvaro Carreras dal Benfica, sarà lui il titolare della fascia sinistra. Di conseguenza, il classe 1999 castigliano preferirebbe cambiare squadra per avere maggiori chance di giocare con continuità.

Secondo quanto rivelato in Spagna da AS, il Milan e l’agente Gines Carvajal hanno avuto dei contatti per discutere della situazione di Fran Garcia. Il tutto con l’approvazione di Luka Modric, scrive la fonte. Il centrocampista croato ha giocato assieme al terzino spagnolo nel Real Madrid, lo conosce bene e sarebbe contento di averlo ancora come compagno di squadra.

Ad avviare i contatti con il Milan sarebbe stato proprio il procuratore Carvajal, che è lo stesso di Carreras e che ha interesse che il suo altro assistito abbia un certo minutaggio. Al Real Madrid c’è anche Ferland Mendy come terzino sinistro, ma in questo momento è infortunato. Vedremo se questa cosa frenerà la cessione di Garcia. Da capire anche il prezzo del cartellino del giocatore spagnolo.