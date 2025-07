Ok del Milan, ceduto in Serie B per farlo giocare con continuità

Il giocatore è pronto a fare le valigie e scendere di categoria. E’ la scelta migliore: il punto della situazione in casa rossonera

E’ tempo di cessioni in casa Milan. Nelle scorse ore è toccato a Lapo Nava lasciare il rossonero per vestire il rossonero. E’ arrivato il comunicato ufficiale, che certifica l’addio al Diavolo a titolo definitivo. In caso di ulteriore cessione, da parte della Cremonese, il Milan incasserà il 50%.

Ma il club rossonero ha salutato anche Marco Sportiello, subito sostituito da Pietro Terracciano. La lista dei partenti resta comunque ancora troppo lunga. Col Milan Futuro si allenano diversi giocatori che dovranno essere ceduti per non giocare nel campione di Serie D: Vasquez e ovviamente Yacine Adli sono i primi, ma non dimentichiamoci anche di Ismael Bennacer, che arriverà a Milanello solamente domani e si allenerà da solo.

Il Diavolo si augura che prima del ritorno della squadra dalla tournée, l’algerino avrà fatto le valigie. Si attende una proposta dall’Arabia Saudita, una meta gradita dall’ex Empoli. Adli, invece, vorrebbe continuare a giocare in Europa: attenzione così alla possibilità Sassuolo, che si è interessata a lui.

Altro addio al Milan Futuro: va via in prestito

Restano con la valigia in mano anche Emerson Royal, Tommaso Pobega, Yunus Musah e Noah Okafor, che invece si stanno allenando con la prima squadra di Massimiliano Allegri, al pari di Samu Chukwueze, altro elemento che può salutare il gruppo a breve.

Il calciomercato del Milan sta attraversando un periodo complicato: i tifosi ovviamente si aspettano nuovi acquisti, ma la dirigenza è a lavoro soprattutto per cercare di piazzare tutti gli esuberi che ci sono in rosa. Nel Milan Futuro, come detto, tanti elementi non possono giocare in Serie D.

Uno di questi è Chaka Traore. Come scrive SerieBNews.com, il Mantova avrebbe preso informazioni sul giovane esterno offensivo con la possibilità di acquistarlo in prestito fino al termine della stagione che sta per iniziare. Il Milan è pronto a dare l’ok per avere la possibilità di vedere il rendimento del calciatore nel torneo cadetto e decidere poi a fine stagione cosa fare col suo cartellino.

Di Chaka Traore è da anni che si parla bene, ma l’esplosione tanto attesa non è ancora arrivata. La Serie B, però, potrebbe essere davvero il giusto campionato.