Seconda beffa da parte del Napoli, il Milan resta di nuovo a bocca asciutta

Il club campano ha messo nel mirino un altro calciatore accostato ai rossoneri: gli aggiornamenti di mercato.

Il mercato del Milan non sta ancora decollando, nonostante le diverse operazioni che mancano per sistemare la squadra. Mancano un terzino destro, un terzino sinistro, un centrocampista e un attaccante. L’eventuale arrivo di un difensore centrale e/o di un esterno offensivo dipenderanno dalle cessioni di chi c’è oggi in quei ruoli.

Massimiliano Allegri si aspettava di avere qualche rinforzo in più al 18 luglio, dato che il 19 c’è la partenza per la tournée che vedrà i rossoneri affrontare Arsenal (Singapore), Liverpool (Hong Kong) e Perth Glory (Australia). Ci saranno solamente due volti nuovi, Samuele Ricci e Pietro Terracciano. Poco, rispetto alle aspettative e alle necessità.

Calciomercato Milan, ancora il Napoli in agguato: le ultime news

Uno dei nomi accostati al Milan in queste settimane è Lorenzo Lucca, ma l’attaccante ha firmato con il Napoli ed è già stato ufficializzato come nuovo acquisto azzurro. Un’operazione da 35 milioni di euro totali tra prestito oneroso e obbligo di riscatto. Il club rossonero aveva fatto un tentativo, inserendo Lorenzo Colombo come contropartita tecnica, però l’affare non ha preso la piega giusta.

Un altro nome associato al Milan in tempi recenti e che sembra essere un’ipotesi anche per il Napoli è Jack Grealish. In Inghilterra non escludono tentativi da parte delle società della Serie A per l’esterno offensivo in uscita dal Manchester City. Operazione complicatissima, i Citizens valutano il cartellino circa 45 milioni di euro e va considerato anche l’elevato stipendio (quasi 10 milioni di euro netti annui).

Grealish gioca nel ruolo di Rafael Leao, sembra difficile che il Milan possa fare un tentativo. Anche se dovesse essere ceduti Noah Okafor e Samuel Chukwueze, sarebbe complicato assicurarsi l’ex Aston Villa. Ha più chance il Napoli, che dopo lo Scudetto vinto nella passata stagione sta cercando di allestire una squadra di alto livello per confermarsi in Italia ed essere forte anche in Champions League.

Su Grealish ci sono anche squadre della Premier League: Aston Villa, Everton, Tottenham e West Ham. Sondaggi sono arrivati pure dall’Arabia Saudita e dalla Turchia. Il calciatore non disdegnerebbe la permanenza in Inghilterra, il suo obiettivo è tornare nel giro della nazionale maggiore inglese. Rimanere in un campionato che conosce bene potrebbe aiutarlo.