Milan, accordo totale col terzino: Tare chiude il nuovo colpo

Matteo Moretto fornisce gli ultimi aggiornamenti sugli obiettivi del mercato rossonero per le fasce difensive.

Il calciomercato in entrata del Milan è ancora incompleto, non è una novità. Mancano un terzino destro, un terzino sinistro, un centrocampista e un attaccante. Quattro rinforzi importanti.

Per il centrocampo, Igli Tare spera ancora di riuscire a portare Ardon Jashari in rossonero, nonostante il Club Brugge finora non abbia dato il via libera di fronte all’alettante offerta di 32,5 milioni di euro più bonus per un giocatore pagato 6 un anno fa. Per l’attacco, la sensazione è che si attenderà qualche “saldo” di agosto, dato che ora non sembrano esserci le condizioni economiche giuste per portare a casa uno degli obiettivi.

Terzini Milan, Tare accelera per Pubill ed Estupiñan: la situazione

Per quanto riguarda il terzino sinistro, il giornalista Matteo Moretto ha rivelato che il Milan ha un accordo totale con Pervis Estupiñan. Il 27enne ecuadoriano ha detto sì al trasferimento in rossonero e rapidamente è stata trovata la quadra sul contratto.

Manca l’intesa sul prezzo del cartellino. Il club rossonero ha offerto 13 milioni di euro fissi più bonus, ma il Brighton li ha rifiutati: chiede una cifra attorno ai 20 milioni di euro. Ora Igli Tare è pronto a rilanciare per cercare di portare quanto prima Estupiñan alla corte di Massimiliano Allegri. L’obiettivo è chiudere in questi giorni, di non portare la trattativa troppo per le lunghe.

Capitolo terzino destro. Il nome è sempre quello di Marc Pubill. Moretto conferma che il Milan ha chiesto delle garanzie sullo stato del ginocchio sinistro, operato nel 2023. La società rossonera ha ricevuto rassicurazioni sulle condizioni fisiche del giocatore, che nell’ultima stagione non ha avuto alcun problema: 40 presenze con l’Almeria e 7 con la Spagna Under 21.

Ora il Milan può iniziare concretamente le trattative con l’entourage di Pubill e con l’Almeria. Nei giorni scorsi si era parlato di una valutazione di 15 milioni di euro, anche se la dirigenza rossonera vorrebbe spendere qualcosa in meno. Possono essere decisivi i bonus e anche una percentuale sulla futura rivendita.

Sul 22enne terzino spagnolo ci sono anche Wolverhampton e Juventus, però in questo momento sembra essere il Milan la sua destinazione preferita. In rossonero avrebbe chance di giocarsi il posto da titolare con il connazionale Alex Jimenez.