Non ci sono offerte, Milan con le mani tra i capelli: rossoneri disposti anche all’addio in prestito

Il club rossonero si aspettava proposte concrete per un esubero, invece potrebbe cederlo a condizioni “favorevoli” per gli acquirenti.

La maggioranza dei tifosi è un po’ delusa e preoccupata per il calciomercato del Milan. Tra entrate e uscite ci si aspettava che Igli Tare riuscisse a muoversi in maniera un po’ più rapida, ma neppure l’arrivo del nuovo direttore sportivo sembra aver mutato alcune dinamiche.

Stasera la squadra di Massimiliano Allegri parte per la tournée in Asia e Oceania, dove affronterà Arsenal, Liverpool e infine Perth Glory. Ci saranno solo due volti nuovi rispetto alla scorsa stagione, Samuele Ricci e Pietro Terracciano. Luka Modric si aggregherà al gruppo a inizio agosto, avendo fatto il Mondiale per Club con il Real Madrid. L’auspicio è che la dirigenza riesca a chiudere almeno un paio di acquisti entro fine luglio, magari cedendo anche alcuni esuberi nel frattempo.

Milan, cessione bloccata: le ultime news

Nella lista dei giocatori che il Milan vorrebbe vendere c’è Samuel Chukwueze, che nel biennio in Italia non ha impressionato particolarmente. L’investimento da 21,2 milioni di euro più bonus fatto nel calciomercato estivo 2023 si è rivelato un errore.

La società rossonera aveva provato a cedere l’esterno nigeriano già durante la scorsa finestra invernale del mercato, però la trattativa con il Fulham si è sviluppata troppo tardi e, quando è stato raggiunto l’accordo, mancavano i tempi tecnici per concludere l’operazione anche dal punto di vista formale.

Il Milan valutava Chukwueze 25 milioni di euro, ora potrebbero bastarne 20 per la sua cessione. Il problema è che finora non è arrivata nessuna offerta di questo tipo. L’auspicio era quello di riuscire a fare un’operazione a titolo definitivo, ma più il tempo passa e più in casa rossonera stanno prendendo in considerazione di valutare anche eventuali proposte in prestito con diritto/obbligo di riscatto.

Sondaggi per l’ex Villarreal ce ne sono stati, però non si è sviluppato niente di concreto al momento. Forse il ritorno in Spagna sarebbe la soluzione migliore per il rilancio della sua carriera, dato che la Liga è un campionato con un po’ più di spazi e un po’ meno fisico rispetto alla Serie A. Richieste di informazioni sono arrivate pure da Arabia Saudita e Turchia. Da non scordare che Chukwueze percepisce uno stipendio abbastanza alto, circa 3,5-4 milioni di euro netti annui, un fattore che condiziona le trattative con alcuni club.