La trattativa si riapre, è ad un passo l’addio al Milan

L’addio al Milan è sempre più probabile: il giocatore non ha convinto la società né Allegri e potrebbe finire in Inghilterra

Negli ultimi giorni, il Milan ha trovato l’accordo col Bologna per il ritorno di Tommaso Pobega. Stavolta però la cessione sarà a titolo definitivo, ovviamente a cifre inferiori rispetto al riscatto (non esercitato) dai rossoblu al termine della scorsa stagione. In questi giorni di ritiro, il centrocampista era stato provato da Allegri anche da terzino sinistro per ovviare all’emergenza sulle fasce, ma non è stato convocato nemmeno per la Pre Season Tour, segnale inequivocabile che siamo ad un passo dall’addio.

Si tratta solo della prima di tantissime operazioni che il Milan dovrà fare da qui a fine mercato in uscita: sono davvero tanti gli esuberi che non rientrano nei piani di Allegri e che Tare deve sistemare altrove. Chi non ha convinto nemmeno alla seconda stagione è Samuel Chukwueze, il grande acquisto dell’estate del 2023 dal Villarreal per oltre 20 milioni: da lui ci si aspettavano grandi cose, invece ha avuto grosse difficoltà con Pioli prima e con Fonseca-Conceicao poi. A meno di sorprese, non avrà una terza opportunità.

Dal Milan all’Inghilterra, trattativa riaperta

Nel mese di gennaio, verso la fine del mercato, c’è stato un interessamento dalla Premier League per il nigeriano. Il Fulham, infatti, ha chiesto informazioni per l’acquisto dell’esterno destro, ma c’era davvero poco tempo per arrivare ad un accordo e, nel caso, trovare anche un sostituto, per questo motivo l’affare non è andato in porto. Chukwueze è rimasto al Milan ma anche negli ultimi sei mesi non è riuscito ad incidere, così come chiunque altro.

L’ex Villarreal è senza alcun dubbio un giocatore di grande qualità e talento, purtroppo gestito molto male, dal punto di vista tecnico e tattico, da Pioli prima e dagli altri allenatori poi. Nessuno è riuscito a tirar fuori le sue qualità mettendolo nelle migliori condizioni possibili, e poi ci sono anche le sue responsabilità. Ad oggi, l’addio è la soluzione migliore per tutti: per il Milan, che si libererebbe così di un giocatore che non è riuscito ad esprimersi al meglio, e anche per Chukwueze stesso, che potrebbe trovare nuovi stimoli e motivazioni in una squadra che possa metterlo a suo agio. Secondo la Gazzetta dello Sport, si è riaperta la pista Fulham, ma al momento non c’è ancora una vera e propria trattativa. Un interesse rinnovato da parte degli inglesi, che ragionano sulla possibilità di fare un’offerta. Il Milan si potrebbe accontentare di 10-12 milioni.