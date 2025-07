Pobega è la carta per il colpo nel 2026: il Milan vuole la stella del Bologna

Sembra essere ormai ad un passo il ritorno di Tommaso Pobega al Bologna con il centrocampista che tornerà a disposizione di Vincenzo Italiano in vista della stagione che sta per prendere il via.

Si va, quindi, verso un’altra operazione tra Milan e Bologna con i due club che negli ultimi anni hanno stretto ottimi rapporti di mercato come dimostrato dagli affari Saelemaekers, Hodzic, Calabria e proprio Pobega.

Al termine della scorsa stagione, conclusa con la vittoria della Coppa Italia da parte della formazione rossoblu, il Bologna ha deciso di non riscattare il cartellino di Tommaso Pobega con il Milan che aveva chiesto circa 12 milioni di euro per il cartellino del mediano. La nuova proposta dei rossoblu sembra aver convinto il club meneghino con gli emiliani che hanno messo sul piatto un prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo in maniera molto semplice. La cifra che il Bologna arriverebbe a versare nelle casse del Milan nel 2026 è di circa 8 milioni di euro.

Il Milan guarda in casa Bologna, Pobega carta di scambio

Lewis Ferguson è finito nel mirino del Milan in vista della prossima stagione con il centrocampista scozzese che da tempo è nella lista dei rossoneri per rinforzare il centrocampo. Il classe 1999 piace molto a Massimiliano Allegri ma il Bologna non ha intenzione di cederlo durante questa sessione di calciomercato.

L’intenzione del Milan è quella di rimandare il colpo Ferguson alla prossima stagione quando i rossoblu dovranno versare una somma intorno agli 8 milioni di euro per riscattare Pobega. Una somma che potrebbe aiutare ad abbassare le richieste, intorno ai 25 milioni di euro, per il cartellino del centrocampista scozzese. Capace di agire sia da mezzala che da mediano, Ferguson rappresenterebbe un importante tassello per il centrocampo.

Lo scozzese piace a diverse squadre, sia in Italia che in Premier League con il Bologna che, perso Beukema e con la forte possibilità di salutare Ndoye, non vuole dire addio ad altri gioielli della rosa. Ferguson potrebbe, però, essere sacrificato in vista del 2026 con i rossoblu che potrebbero proseguire a fare cassa con la partenza dei propri talenti.

Un discorso che va rimandato quindi alla prossima stagione ma che il Milan vuole già mettere in programmazione. Il giocatore piace sia allo staff tecnico che alla dirigenza con Ferguson che è pronto a vivere un’altra stagione da capitano in rossoblu prima di valutare l’addio al termine della nuova stagione che vedrà gli emiliani protagonisti anche in Europa League.