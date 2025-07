Rescissione e addio, scelta a sorpresa del Milan: se ne va a costo zero

Soluzione a sorpresa in casa rossonera: la società sta pensando di rescindere il contratto del giocatore, addio a costo zero

Il Milan è partito verso Singapore per la prima tappa della Pre Season Tour. Ieri il club ha diramato la lista dei convocati e la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri è davvero piena di lacune, e di titolari mancano soltanto Gimenez e Modric. Un segnale evidente, insomma, che la società, come al solito, è molto indietro sul mercato e siamo entrati verso la fine di luglio a poco meno di un mese dal primo impegno ufficiale contro il Bari ai preliminari di Coppa Italia, tema molto battuto dall’allenatore in conferenza stampa.

Fino ad ora, senza ombra di dubbio, il mercato del Milan, cioè della squadra che più ne aveva bisogno, è un completo disastro. L’arrivo di Tare non ha cambiato granché le cose, come ampiamente previsto. Ma il problema del Milan sono anche le uscite: il direttore sportivo deve anche sfoltire la rosa, piena zeppa di esuberi, e non ci sono offerte molto concrete. Ecco perché per alcuni si pensa alla soluzione rescissione.

Il Milan pensa alla risoluzione del contratto, addio vicino

Il problema uscite è stato amplificato dai mancati riscatti. Sono rientrati dal prestito Bennacer, Adli, Pobega, Colombo, Okafor e Vasquez. L’algerino è fuori rosa, mentre l’ex Bordeaux si sta allenando con il Milan Futuro. Pobega, invece, è ad un passo dal ritorno al Bologna ma stavolta a titolo definitivo e a cifre diverse rispetto a quelle del riscatto. Per Colombo e Okafor, aggregati alla squadra per la tournée, si attendono offerte.

Fra i convocati di Allegri non c’è invece il portiere Vasquez, che l’Empoli non ha riscattato per un milione. Aveva iniziato la stagione alla grande insieme a tutta la squadra, ma poi un tracollo totale ha portato i toscani in Serie B. Lui, così come Colombo, sono quindi rientrati alla base nonostante bastasse un milione per il riscatto. Al momento sul portiere non ci sono club interessati: solo qualche sondaggio, ma nulla più. Ecco perché, scrive oggi la Gazzetta dello Sport, la società sta prendendo in considerazione l’idea di rescindere il contratto di Vasquez.

In questo modo, i rossoneri si liberano di un cartellino che non rientra nel progetto e lui stesso ha la possibilità di trovare nuova sistemazione in maniera più semplice. Il Milan, a sorpresa, ha incassato un milione dalla cessione di Sportiello all’Atalanta (sostituito da Terracciano) e per i portieri ha le idee molto chiare: Maignan il primo, Terracciano il secondo e Torriani il terzo.