50 milioni, è fatta: raggiungono il Milan a Singapore

La squadra rossonera è pronta ad accogliere gli affari messi a segno. Volano a Singapore per prendere parte alla tournée

Il Milan è pronto a piazzare il doppio colpo. I rossoneri stano per finalizzare due trattative ad un costo superiore ai 50 milioni di euro. I tifosi e Massimiliano Allegri possono esultare gli acquisti che raggiungeranno Singapore, dove il Diavolo è impegnato in tournée.

La Gazzetta dello Sport, in edicola stamani, ha pochi dubbi: il Milan sta per mettere le mani su Ardon Jashari e Estupinian.

“Jashari – ha dichiarato in conferenza il mister del Club Brugge – tornerà ad allenarsi lunedì – La situazione è chiarissima, il club ha rilasciato una dichiarazione precisa sulla questione. Ho piena fiducia nella società che gestirà la situazione correttamente, qualunque cosa accada”. Ma, ormai, ci siamo, scrive il giornale: Jashari potrà presto prendere il primo volo per l’Asia.

L’annuncio che non lascia dubbi: è fatta

Nicky Hayen, ha poi aggiunto sempre in merito ad Ardon Jashari: “Non commenterò. Io non reagirei in quel modo. Hai un contratto e cerchi di onorarlo fino all’ultimo giorno. L’accordo tra Ardon e i club è stato raggiunto. Vedremo quanto durerà. Sostengo il club al cento per cento. Questo è un ottimo esempio di come trattenere i giocatori migliori. Spero che si raggiunga presto un accordo, qualunque sia la decisione.”

Per vedere vestito di rossonero Ardon Jashari è solo questione di tempo. Il Diavolo dovrebbe chiudere a breve per 32,5 milioni di euro più 5 milioni di bonus. Poi verosimilmente toccherà a Estupinian. Il calciatore ha ottenuto il via libera a lasciare il Brighton, che vuole una cifra di poco superiore ai 20 milioni di euro.

L’agente è atteso in Inghilterra per sbloccare l’affare. Il Milan si è spinto poco oltre i 15 milioni e la distanza può essere colmata a breve per dare a Massimiliano Allegri il dopo Theo Hernandez. Poi il mercato del Milan sarà a buon punto: il tecnico chiaramente aspetterà anche un centravanti, con Dusan Vlahovic candidato numero uno ad affiancare Santi Gimenez, e un terzino destro. Ci sono valutazione in corso per Pubill dopo le visite di controllo effettuate nei giorni scorsi. Il Milan di certo non andrà oltre i 15 milioni per acquistare il giovane spagnolo