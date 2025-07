Allegri fissa l’obiettivo: “E’ fondamentale per il brand”, poi l’annuncio sul mercato

Le dichiarazioni del tecnico rossonero in vista della sfida contro l’Arsenal in programma mercoledì all’ora di pranzo

Prima conferenza stampa in vista di un match, amichevole, per Massimiliano Allegri. Il tecnico dei rossoneri ha parlato da Singapore a due giorni dalla sfida contro l’Arsenal, in programma mercoledì alle ore 13.30 italiane.

Il livornese ha risposto a tante domande, facendo il punto della situazione: “Abbiamo iniziato da 20 giorni, la squadra sta lavorando bene. Luka Modric sarà importante per noi, è un campione e alzerà il livello tecnico. L’obiettivo è tornare a giocare la Champions, non facile perché ci sono squadre molto attrezzate e competitive”.

Meglio o peggio non avere le coppe europee per poter essere competitivi in campionato? L’aspetto positivo è che giocando una volta a settimana si ha più tempo per lavorare – riporta gazzetta.it -, assimilare i concetti e diventare più squadra. L’aspetto negativo è che non giocando la Champions non giochi grandi partite che tutti vorrebbero giocare”.

“Io guardo il bicchiere mezzo pieno – prosegue Allegri -: dobbiamo lavorare bene perché il prossimo anno il Milan torni a giocare in Champions League. Sono tornato qua con entusiasmo e voglia. Sono focalizzato sull’obiettivo finale ovvero il Milan si qualifichi per la Champions 2026-27, una cosa fondamentale per il brand e per la società a livello economico”.

Milan, Allegri: “Totale sinergia con la società”

Inevitabilmente si parla tanto anche di calciomercato, ma non arrivano annunci particolari da parte del mister: “Con il mercato c’è totale sinergia con la società che sta lavorando perché il 31 agosto la squadra sia competitiva per tutti e tre gli obiettivi”.

Dimenticarsi del passato – “Ho conosciuto la squadra che è formata da ottimi giocatori. Non bisogna guardare indietro alla scorsa stagione, ma avanti. Questo nel bene e nel male. Perché anche quando hai vinto e riparti, non puoi pensare ai titoli vinti. Non serve per il futuro. E ora quello che è successo lo scorso anno non serve più. Ora abbiamo iniziato la nuova stagione e sono fiducioso perchè ho un gruppo con valori tecnici e morali importanti. Il 17 agosto saremo pronti per giocare la prima partita ufficiale. E’ importante lavorare sul campo. All’inizio siamo gruppo, ma bisogna diventare in fretta una squadra”.