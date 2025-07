Ancora un tradimento, Calhanoglu stavolta l’ha fatta grossa

Il calciatore turco sta facendo nuovamente discutere: ecco gli ultimi aggiornamenti sulla sua situazione.

In queste settimane si è parlato molto del futuro di Hakan Calhanoglu. Anche se l’Inter lo ha confermato per la prossima stagione, non è ancora detto che non possa esserci un colpo di scena.

C’è stato un momento nel quale sembrava abbastanza concreta la possibilità che il giocatore si trasferisse al Galatasaray. I campioni in carica della Super Lig hanno avviato i contatti per cercare di portarlo in Turchia e avevano ottenuto la sua disponibilità, però la trattativa con il club nerazzurro non è mai decollata

Calciomercato Inter, Calhanoglu in Turchia? Le ultime news

Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, aveva descritto come spregiudicato e poco rispettoso l’approccio avuto dal Galatasaray. Le società hanno avuto un confronto diretto, però senza sviluppi concreti. Ausilio ha anche specificato che Calhanoglu non ha mai chiesto la cessione.

Messa da parte l’ipotesi Galatasaray, negli ultimi giorni ne è emersa un’altra per l’ex calciatore del Milan: il Fenerbahce, altra squadra di Istanbul. I gialloblu sarebbero pronti a offrire un ricco contratto con stipendio netto annuo da circa 10 milioni di euro (bonus compresi), ma il problema resterebbe il cartellino. L’Inter parte da una valutazione di 30 milioni di euro, anche se ne potrebbero bastare 25 per chiudere. Non pochi soldi per il 30enne centrocampista turco.

Vedremo se il Fenerbahce riuscirà ad assicurarsi Calhanoglu, che rischia di finire nel mirino dei tifosi del Galatasaray nel caso in cui dovesse scegliere una squadra rivale di Istanbul. Non sarebbe una sorpresa, visto che nel 2021 lasciò il Milan a parametro zero per trasferirsi all’Inter. Da una sponda di Milano all’altra per una questione di soldi, dato che il club nerazzurro gli offrì un ingaggio più alto.

Già prima di approdare al Milan era stato al centro di un episodio controverso. Nel 2017 aveva dovuto quattro mesi di squalifica perché nel 2011, quando era minorenne giocava nel Karlsruhe, aveva firmato un pre-contratto con il Trabzonspor e poi non lo rispettò. Rimase in Germania. Ma il club turco si è rivolto alla FIFA, che gli ha dato ragione prima che lo facesse anche il TAS.

Da non scordare che neppure il passaggio dall’Amburgo al Bayer Leverkusen nel 2014 fu indolore. I tifosi dell’Amburgo lo accusarono di tradimento, dato che durante la stagione aveva dichiarato amore alla squadra. Il 18 giugno non si presentò in ritiro, un certificato medico testimoniava che non era nello stato psicologico adatto per allenarsi per 4 settimane. A inizio luglio poi il trasferimento si è concretizzato, però ad Amburgo non hanno mai scordato il comportamento di Hakan e lo hanno sempre fischiato durante le partite.