Dal Milan al Marsiglia, De Zerbi ha il suo nuovo bomber

L’attaccante, che ha un passato con la maglia del Milan, ha deciso di andare al Marsiglia a parametro zero: colpo top per De Zerbi

Non è stata finora l’estate che ci si aspettava dal Milan. Con una rosa da rifare e un nuovo progetto, con direttore sportivo e allenatore diverso, c’era bisogno di arrivare a questo punto del mercato con molto più lavoro già fatto. Invece, ad oggi i rossoneri hanno chiuso l’operazione Samuele Ricci, imbastita da gennaio scorso, e Luka Modric a costo zero, l’unico acquisto che oggi porta la firma di Igli Tare. La squadra non ha terzini titolari dopo gli addii di Walker e di Theo Hernandez ed è senza attaccanti: l’unico è Santiago Gimenez, che non è partito con la squadra per la Pre Season Tour perché ancora in vacanza in seguito agli impegni con la Nazionale recenti.

Gli unici attaccanti a disposizione di Allegri sono Colombo e Okafor, entrambi in uscita (appena rientrati dai prestiti). Un totale disastro, insomma, a poco meno da un mese dall’inizio della nuova stagione con il primo impegno ufficiale contro il Bari ai preliminari di Coppa Italia. Intanto, a proposito di attaccanti, un ex rossonero vestirà la maglia del Marsiglia per la seconda volta in carriera.

L’ex Milan ha scelto il Marsiglia, è fatta

In pochi lo ricorderanno ma Pierre-Emerick Aubameyang ha iniziato la sua carriera con la maglia dei rossoneri. Ha giocato nel settore giovanile del Milan per poi far parte anche della prima squadra per un solo anno e senza mai debuttare. Dopodiché è iniziato il suo cammino altrove, fino a trovare il massimo splendore con il Borussia Dortmund: da lì in poi, ha vestito maglie prestigiose come quelle di Arsenal, Barcellona e Chelsea.

Dal 2023 al 2024 ha giocato per il Marsiglia e fece una stagione da 30 gol. Dopo un solo anno, il passaggio all’Al-Qadisiya in Arabia Saudita. L’esperienza è durata solo una stagione e adesso si prepara a tornare in Europa. Svincolato, ha deciso di tornare al Marsiglia e di mettersi a disposizione di De Zerbi, che nella sua prima stagione da allenatore dei francesi è riuscito a portare la squadra in Champions League. Il Marsiglia ha bisogno di rinforzi e di elementi di spessore ed esperienza, l’arrivo di Aubameyang va proprio in questo senso ed è un grande acquisto. A 36 anni appena compiuti, il gabonese ha ancora voglia di mettersi in gioco e in Francia (dove ha già vestito anche la maglia del Saint-Etienne) è pronto a tornare ai suoi livelli.