Il bomber non cambia squadra: l’annuncio spiazza il Milan

Uno dei centravanti accostati al club rossonero non sembra intenzionato a indossare una maglia diversa nella prossima stagione.

Comprare un nuovo attaccante rientra tra gli obiettivi del Milan in questa session estiva del calciomercato, lo ha annunciato lo stesso Igli Tare. Anche se c’è intenzione di dare ancora fiducia a Santiago Gimenez, serve acquistare anche un’alternativa.

Oggi Massimiliano Allegri ha a disposizione solo Lorenzo Colombo e Noah Okafor come centravanti. Non è la situazione ideale e potrebbe rimanere così almeno fino alla fine della tournée che vede la squadra impegnata in Asia e Oceania. L’ultima delle tre amichevoli è in programma il 31 luglio contro il Perth Glory in Australia. Vedremo se qualche nuovo volto si aggregherà ai rossoneri prossimamente.

Milan, nuovo attaccante: un nome si tira indietro

Negli ultimi giorni si sta parlando soprattutto di Dusan Vlahovic per il ruolo di punta. Com’è noto, il serbo è in uscita dalla Juventus e il prezzo del suo cartellino non è eccessivo (20-25 milioni di euro), dato che il contratto con i bianconeri scade a giugno 2026. Il problema è lo stipendio, visto che il suo ultimo anno a Torino prevede un incasso di ben 12 milioni di euro netti. Il Milan non vorrebbe andare oltre i 6 milioni. L’ex Fiorentina dovrebbe fare un “sacrificio”.

Oltre a Vlahovic, ovviamente, ci sono anche altri attaccanti nella lista di Igli Tare. Tra quelli sondati c’è Victor Boniface, nigeriano classe 2000 in forza al Bayer Leverkusen. I discorsi non sono mai decollati, anche perché da subito è stato chiaro che sarebbe stata un’operazione molto costosa. Il Milan non vorrebbe spendere più di 30 milioni di euro, non bastano per l’ex bomber dell’Union Saint Gilloise.

Nelle scorse ore lo stesso Boniface alla BILD ha fatto un annuncio importante sul suo futuro: “Sono assolutamente certo che il mio futuro sia qui. Dal mio punto di vista, è chiaro al 100% che resterò. Ho ancora tre anni di contratto, voglio vincere titoli con il Bayer e fare una grande stagione“.

Boniface sembra determinato a rimanere a Leverkusen, le sue parole sono molto chiare. Vero che durante le sessioni di calciomercato può succedere di tutto e certe dichiarazioni se le porta via il vento, però il nigeriano in questo momento è ben felice della prospettiva di rimanere nella squadra allenata da Erik ten Hag.