L’annuncio è chiaro, dopo Pobega un altro ritorno in vista: il Milan vuole chiudere

C’è un altro calciatore pronto a fare le valigie. Il Milan sfoltisce la rosa: è solo questione di tempo. Il punto della situazione

Per Tommaso Pobega al Bologna si aspetta solo l’annuncio ufficiale. Il centrocampista è pronto a lasciare il Milan. Niente tournée per l’italiano, che a breve tornerà a vestire il rossoblu. I due club hanno trovato l’intesa per una cifra vicina agli otto milioni di euro.

Sarà un trasferimento a titolo definitivo, che permetterà al Diavolo di far cassa ancora una volta. Il giocatore piaceva a Massimiliano Allegri, che nei primi giorni di raduno lo ha provato anche come terzino, ma la dirigenza rossonera non ha cambiato idea su Pobega che faceva parte della lunga lista dei calciatori che hanno la valigia in mano.

E’ vero, ci sono altre priorità come tutti quegli elementi che non si stanno allenando con il gruppo del tecnico livornese, ma la proposta del Bologna, che lo voleva fortemente, è stata ritenuta quella giusta. Ora si va avanti con gli altri esuberi

Calciomercato Milan, via Bennacer: il punto della situazione

Il giornalista Marco Pasotto si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro di Ismael Bennacer: “Il Milan confidava che il Marsiglia lo riscattasse, ma così non è stato: troppo in chiaroscuro il semestre in terra francese dell’algerino. L’OM ha comunicato ai rossoneri che non avrebbero pagato i 12 milioni pattuiti per il riscatto e stanno però cercando di capire se è possibile bissare l’operazione, a cifre più contenute. Difficile che il Milan accetti”.

Il Marsiglia e Roberto De Zerbi rappresentano, al momento, dunque, il passato. Per il futuro di Ismael Bennacer, che non ha chiaramente preso parte alla tournée, in cui il Diavolo sfiderà Arsenal e Liverpool, c’è da guardare sopratutto in Arabia Saudita, un mondo che l’algerino aveva ammesso di voler abbracciare.

“In realtà per Ismael sono tornate a suonare le sirene arabe, ovvero l’Al Hilal di Inzaghi e Theo Hernandez – prosegue Marco Pasotto -. E’ la soluzione per cui “tifa” il Diavolo perché in questo caso si tratterebbe di una cessione a tutti gli effetti. Ma nell’ultimo periodo si è parlato anche della Fiorentina di Pioli, che l’ha avuto in rossonero. Il problema in questo caso è soprattutto l’ingaggio da 4 milioni netti a stagione”.