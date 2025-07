Si chiude a 8 milioni, Allegri ne taglia un altro: escluso dalla tournée

Il Milan lo manda via per circa 8 milioni di euro, Allegri ne taglia un altro: niente tournée e trasferimento ad un passo

La seconda avventura di Massimiliano Allegri alla guida del Milan è iniziata ufficialmente anche sul campo con la prima sgambata stagionale per i rossoneri che hanno disputato una partitella amichevole contro la propria squadra giovanile il Milan Futuro.

Una partita senza storia dove il Milan si è imposto con un secco 3-0 grazie alle reti di Bartesaghi, Liberali e Gabbia. A stupire è il fatto che ad andare in gol siano stati dei difensori, segno che Allegri vuole che l’intera squadra sia protagonista in una stagione dove deve assolutamente riscattarsi. Come affermato dal tecnico toscano in conferenza stampa, l’obiettivo stagionale del Milan sarà quello di conquistare la qualificazione alla Champions League ed in casa rossonera non si vuole pensare ad altro che questo.

Per puntare alla qualificazione in Champions, però, questo Milan attuale non può certo bastare ed Allegri si aspetta dei rinforzi importanti sul mercato. Oltre alle entrate, tuttavia, i rossoneri dovranno anche effettuare alcune cessioni, liberandosi dell’ingaggio di quei giocatori che non rientrano nel progetto. In questo senso, l’amichevole contro il Milan Futuro è già servita per capire su quali dei giocatori Allegri non intende puntare quest’anno.

Uno di questi è Tommaso Pobega che non è neppure stato convocato per la sfida contro la squadra giovanile rossonera e non partirà per la tournée negli Stati Uniti in quanto è imminente il suo passaggio al Bologna.

Pobega saluta il Milan: vicinissimo il trasferimento al Bologna

Nonostante la più che discreta stagione disputata lo scorso anno, Tommaso Pobega non ha colpito Massimiliano Allegri e l’allenatore livornese lo ha già tagliato fuori dalla rosa, non facendolo partecipare all’amichevole contro il Milan Futuro. Un’esclusione che ha avvicinato ancora di più il trasferimento del centrocampista al Bologna, deciso a riaverlo in rosa. I rossoblu avrebbero già formulato un’offerta per acquistare Pobega in prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo al raggiungimento di determinate condizioni.

Il Bologna verserebbe subito 1 milione di euro per il prestito, più altri 7 milioni di euro per il riscatto per un totale di 8 milioni. I contatti con il Milan sono costanti ed il club felsineo punta a trovare un accordo per mettere Pobega a disposizione di Italiano già a partire da questa settimana.

Da entrambe le parti, come riportato anche da Sky Sport, filtra ottimismo per chiudere la trattativa in tempi brevi visto che il centrocampista non rientra nei piani del Milan e tutto fa pensare che la fumata bianca sia ormai imminente.