Sinner ancora al centro delle polemiche: la risposta della stella italiana lascia interdetti

Si continua a parlare del caso Clostebol intorno a Sinter, le parole della sportiva italiana lasciano spiazzati i tifosi

Sono passati mesi ma il caso Clostebol che ha coinvolto Jannik Sinner continua a far discutere ancora oggi. L’altoatesino ha pagato e si è messo alle spalle la vicenda. I tre mesi di stop, patteggiati con il TAS di Losanna, non hanno avuto un grosso impatto sul suo rendimento in questa stagione. Certo, ha dovuto fare i conti con un Carlos Alcaraz in grande spolvero, sia agli Internazionali d’Italia che al Roland Garros, ma lui si è vendicato con gli interessi vincendo il trofeo più importante: Wimbledon, e proprio contro lo spagnolo.

Un successo straordinario, il primo di sempre di un italiano in terra inglese. Una vittoria che consente all’italiano di mettersi il recente periodo difficile alle spalle e di andare avanti, concentrato sul resto della stagione che presenta sfide molto importanti per poter mantenere il primo posto nel Ranking. Mentre lui vince e si riposa, si continua a parlare del caso Clostebol e a farlo è stata di recente anche Federica Pellegrini, una delle più critiche nei confronti di tutta la situazione (inaspettatamente).

Pellegrini su Sinner, le parole dopo Wimbledon

Durante l’evento di presentazione delle medaglie per le prossime Olimpiadi di Milano-Cortina, Pellegrini ha risposto alla domanda dei giornalisti su cosa ne pensasse del successo di Sinner a Wimbledon: “Molto contenta, se lo è meritato. Ma fate questa domanda a ogni sportivo che vedete in questo periodo?“, ha detto stizzita ai microfoni dei cronisti presenti. Il riferimento è alla sua recente intervista a La Repubblica in cui espresse il suo pensiero sul caso Clostebol.

“Ho parlato di lui mesi fa dicendo che secondo me non ha fatto niente di volontario, poi siete voi (riferendosi ai giornalisti) che avete messo insieme le cose. Credo di essere libera di poter dare un’opinione a una gestione. Parlare di lui è un’altra cosa. Quindi non è stato corretto mettere insieme le due cose”, ha concluso Pellegrini. Ma cosa disse esattamente in quella intervista? Ecco l’estratto di seguito: “Jannik è molto amato e viene difeso sotto ogni aspetto, a prescindere. E questo lo trovo giusto. Ma credo che la sua vicenda sia stata trattata diversamente dal 99% dei casi. È stato trattato come un caso diverso dal 99% degli altri atleti che hanno affrontato e pagato una negligenza per doping“.