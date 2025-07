Un acquisto per risolvere i problemi della difesa: il Milan lo riporta in Serie A

Il giocatore è sul mercato e il Milan sta pensando di riportarlo in Italia: 20 milioni potrebbero bastare per l’acquisto, i dettagli

Continua l’affannosa ricerca di terzini in casa rossonera. La squadra rossonera ha raggiunto Singapore in queste ore dove mercoledì giocherà la prima partita del Pre Season Tour contro l’Arsenal. Sarà un’occasione per Allegri per testare lo stato di forma della squadra e toccare con mano quelle che sono le lacune dal punto di vista tattico. Ad oggi, il Milan non ha terzini titolari: Bartesaghi, Alex Jimenez, Magni e Terracciano sono gli unici disponibili, ma una squadra con le ambizioni dei rossoneri non può pensare di puntare soltanto su di loro.

Prosegue la trattativa per Estupinan col Brighton per la fascia sinistra mentre a destra si sta complicando quella per Pubill dell’Almeria. Per quella corsia, i nomi scarseggiano: al momento non ci sono alternative valide allo spagnolo, nonostante Furlani e Moncada sapessero da tempo che Walker non sarebbe stato riscattato e che Emerson Royal era destinato all’addio. Tare si sta muovendo e c’è un nome che gioca in Francia che potrebbe essere la soluzione ideale anche grazie alla sua duttilità tattica.

Il Milan lo riporta in Italia, che occasione in difesa

Il Monaco ha deciso di mettere sul mercato Singo, una vecchia conoscenza del nostro campionato. Il giocatore infatti è stato per diversi anni protagonista del Torino prima del passaggio in Francia per un’ottima cifra. Singo nel Principato ha confermato di avere delle qualità importanti e si è affermato come uno dei difensori più forti del campionato, attirando l’attenzione di tante squadre inglesi e non solo.

Come detto, il giocatore è adesso sul mercato. Al Torino ha giocato da esterno destro di difesa ed è il ruolo che ha ricoperto anche col Monaco, ma durante la stagione ha accentrato la sua posizione diventando anche un difensore centrale. Questo cambiamento tattico lo ha reso un giocatore ancor più completo rispetto a prima perché ha migliorato le sue qualità nelle letture e nell’uno contro uno. Durante l’anno infatti ha fatto anche il braccetto di destra, e questo è un altro elemento chiave in suo favore: la duttilità è un fattore chiave, soprattutto per un allenatore come Allegri che utilizza più sistemi di gioco, dalla difesa a quattro alla difesa a tre. Singo quindi è un classico terzino che fa anche il centrale e quindi anche il braccetto. Un difensore completo che è stato messo sul mercato dal Monaco: 20 milioni potrebbero bastare per un acquisto che varrebbe per tre.