Tutto bloccato, il Milan ci ripensa: salta un altro colpo in casa rossonera

Un giocatore che era finito nel mirino rossonero non arriverà: la decisione è definitiva, il suo futuro è altrove.

Il Milan ha preso Pervis Estupiñan per sostituire Theo Hernandez, finalmente Massimiliano Allegri avrà il nuovo terzino sinistro titolare. Ci è voluto un po’ di tempo, però alla fine Igli Tare è riuscito a comprare un giocatore che dovrebbe rappresentare un buon rinforzo per la corsia sinistra.

Adesso deve prenderne uno anche a destra. L’obiettivo numero 1 è Guéla Doué, franco-ivoriano classe 2007 in forza allo Strasburgo. C’è distanza tra domanda e offerta: il club francese vuole circa 28 milioni di euro tra parte fissa e bonus, mentre quello rossonero arriva a circa 22. Non sarà facile raggiungere un accordo, anche se comunque Tare non sembra ancora intenzionato ad accantonare questa pista. Il giocatore piace molto ad Allegri.

Milan, terzino destro: sfuma definitivamente una pista

Chi non convinceva pienamente era Marc Pubill, altro terzino destro sondato dal Milan. Erano state chieste anche rassicurazioni sulle condizioni del ginocchio operato nel 2023 e, nonostante siano arrivate, la dirigenza rossonera ha deciso di non procedere con il suo acquisto.

Lo spagnolo sembrava vicinissimo al trasferimento al Wolverhampton, messo in standby proprio a causa dell’inserimento del Milan. I Wolves si sono rifatti avanti e pensavano di aver ormai messo le mani su Pubill, ma martedì pomeriggio c’è stato un colpo di scena. L’Atletico Madrid è piombato sul terzino e con una trattativa lampo se lo è assicurato.

Secondo le indiscrezioni trapelate dalla Spagna, i Colchoneros hanno raggiunto il seguente accordo con l’Almeria: 20 milioni di euro, bonus compresi, più una percentuale del 15% sul prezzo della futura rivendita. Pubill continuerà a giocare nel suo Paese, però salirà nella Liga e lo farà con una delle squadre più importanti del calcio spagnolo. Un bel passo in avanti nella sua carriera.

Niente Milan, niente Wolverhampton. Per quanto riguarda i rossoneri, da segnalare anche dei contatti per Jackson Tchatchoua, camerunese classe 2001 in forza all’Hellas Verona valutato 13-15 milioni di euro. Sulle sue tracce ci sono anche l’Inter e il Nottingham Forest. Il club inglese è quello che sta facendo più sul serio e ha alzato la propria offerta da 10 a 12 milioni di euro.